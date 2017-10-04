В Польше предлагают сажать за “бандеровскую идеологию”

В польском Сейме представили новый законопроект вместо резолюции о праздновании дня памяти польских жертв от рук украинских националистов, предусматривающий тюремный срок за пропаганду “бандеровской идеологии”

Об этом во время пресс-конференции в Сейме заявил лидер оппозиционной Польской крестьянской партии (PSL) Владислав Косиняк-Камыш.

Он подчеркнул, что закон является актом высшего уровня, намного более продолжительным, чем любая резолюция.

По его словам, в отличие от резолюции, закон должен утвердить еще Сенат и президент. Следовательно, органы законодательной и исполнительной власти, несмотря на то, кто находится у власти, “берут на себя ответственность” за реализацию закона, который дает “широкие возможности”.

В частности, этот проект закона предусматривает также внесение изменений в закон об Институте национальной памяти (IPN). Речь идет о добавлении в каталог преступлений против поляков или граждан Польши другой национальности преступлений, совершенных якобы украинскими националистами в период с ноября 1917 года до 31 июля 1990 года.

PSL также хочет запретить пропаганду идеологии ОУН-УПА на территории Польши. Такого рода случаи в PSL предлагают наказывать штрафом, а также заключением до двух лет.

“Мы продолжаем борьбу за историческую правду. Никоим образом речь не идет об обострении польско-украинских отношений, чтобы никто на это не смотрел таким образом”, – подчеркнул лидер PSL.

Источник – Укринформ