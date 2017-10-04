Россия запускает рейсы пассажирских поездов в обход Украины

Движение первых пассажирских поездов в обход Украины по вновь построенному участку железной дороги Журавка – Миллерово начнется с 15 ноября.

“В связи с вводом в эксплуатацию участка Журавка – Сохрановка – Боченково с 15 ноября изменится маршрут следования пассажирских поездов из Москвы в Кисловодск, Анапу, Назрань, Адлер, Новороссийск, из Санкт-Петербурга в Адлер, а также в обратном направлении. Это первая часть пассажирских поездов, которые впервые пойдут по новому участку, не заходя на территорию Украины, до этого были пущены только грузовые поезда”, – сказали в пресс-службе го-Восточной железной дороги (ЮВЖД).

Отмечается, что из-за изменения движения этих поездов также частично изменится расписание поездов из Воронежа, Адлера, Анапы, Новороссийска в Москву, из Адлера в Нижний Новгород и из Кисловодска в Иркутск и Тынду.

Компания “Российские железные дороги” 20 сентября сообщила о запуске регулярного движения грузовых поездов в рамках тестовой эксплуатации на линии Журавка – Миллерово в Воронежской и Ростовской областях в обход Украины.

Железную дорогу в обход Украины в России начали строить в апреле 2015 г. Как сообщалось, стоимость строительства этого участка составляет примерно $1,3-1,7 млрд.

В 2012 году РЖД предлагали перенести границу Украины в этом районе.

Источник – ТАСС.