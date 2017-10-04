Илья Пономарев: Жириновский – гей (ВИДЕО)

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев назвал лидера Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского геем.

Это произошло в эфире авторской программы основателя издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона на канале “112 Украина”

По его словам, это известная информация.

“Его фракция (фракция ЛДПР в Госдуме РФ. – “ГОРДОН”) состоит из двух категорий людей – его любовников и его спонсоров”, – заявил Пономарев.

Он предположил, что Жириновский, скорее всего, агент КГБ.

Напомним, Жириновский часто выступает с позиций украинофобии.

В частности, в июле 2017 года российский политик возмутился празднованием во Львове 110-й годовщины со дня рождения главнокомандующего УПА Романа Шухевича. Так, Жириновский обратился к польскому политологу Зигмунду Дзеньчоловскому.

“Вы сказали, что вы с ними (украинцами, – ред.) едины. А когда мы их будем арестовывать всех, под суд и расстреливать. Что вы будете делать? Когда я заставлю Вас арестовать?! И Вас расстреляют за все это!”, – сказал Жириновский.

Жириновский пригрозил в случае своей победы на президентских выборах в РФ “уничтожить Украину”.

По его словам, он видит решение “украинской проблемы” исключительно силовым способом.

“Объявить призыв добровольцев (в РФ. – Ред.). Сколько болтается людей наших, которые в армии были, все афганцы наши… На Кавказе воевали…. Там в Украине они купят нужное количество оружия… Только силовым вариантом!” – заявил он.

“Я вам обещаю, что через три дня после въезда в Кремль над Украиной все закончится – будет полная тишина, и всех арестуем, арестуем все украинское правительство… Бойтесь!” – заявил политик.

“Еще будете Путина вспоминать, какой он был добрый. Уничтожу! Всех уничтожу! Никакой Украины не будет! Все заткнетесь, все будете арестованы! И только военным путем! Это я, я буду делать в случае избрания”, – добавил он.

Ранее он комментировал убийство в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова , называя это событие звеном в цепочке действий, направленных на обострение обстановки в Украине.

«Первое, что приходит на ум, — это чисто криминальная разборка. Должник не отдает, до него трудно добраться. С другой стороны, это цепочка для обострения обстановки. Должников много, но выбирается именно бывший депутат Госдумы и бывший гражданин России. Бросить тень на наши отношения с Украиной. Там взрываются снаряды под Харьковом, блокада банков, транспортная блокада, — все это может идти по нарастающей», — сказал Жириновский.

Он полагает, что обострение обстановки преследует цель сменить власть на Украине на такую, которая начнет открытую агрессию против России.

«Может, еще где-то взорвется, и еще кого-то убьют. Неспособность государственных органов обеспечить нормальную жизнь. Может быть, товарищи из спецслужб США торопятся поставить своих людей и создать очень напряженную обстановку, когда Киев начнет боевые действия против России», — сказал Жириновский.

Он также связал события на Украине и в Сирии.

«То есть до упора обострить обстановку, а там под шумок боевики войдут в Дамаск. Им нужна победа. Как так, русские добились успеха в Сирии, затихнет проблема на Украине. Два фронта у нас: ближневосточный и украинский, — на весь 17-й год. С нашей стороны будут приняты все необходимые меры, чтобы обезопасить нашу страну, но Украина будет полыхать в огне внутреннего террора», — подытожил Жириновский.

Источник – “112 Украина