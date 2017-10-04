Боевики ОРДЛО взяли на вооружение методы НКВД

Тревожный звонок. Российский наемник в украинском «пикселе» обустраивает блиндаж

Украинская форма на боевиках. Российский наемник в украинском «пикселе» обустраивает блиндаж, и не знает, что он под прицелом украинского разведчика. И хорошо, что украинец нажал не на крючок, а на кнопку «REC». Итак, мы имеем это фото.

Конечно, кто-то скажет, что боевик пошел себе в «военторг» и купил украинскую форму. За тысячу сто гривен. Почему бы и нет? Только «военторг» – на нашей стороне. Новый «пиксель» появился в войсках после начала войны, в четырнадцатом году, и на ту сторону мог попасть только контрабандой.

У военного, снявшего боевика, две версии увиденного:

«Возможно, наемники готовятся к провокациям против ОБСЕ, а, возможно, и применять террор к местному населению, чтобы обвинить в нем украинских солдат. Тактика, которую использовали спецотряды НКВД для дискредитации УПА».

Как известно, на войне шоу с переодеванием печально заканчиваются. Все возможно.

Принимая во внимание тот факт, что это происходит там, где взорвалась машина с наблюдателями ОБСЕ, и где заблудился российский «потеряшка» Виктор Агеев.

Источник – Андрей Цаплиенко