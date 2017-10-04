Верхом на бомбе. К чему приведут ядерные игры Путина

Американская программа создания ядерных боеприпасов малой мощности – головная боль Кремля. С одной стороны это вызывает истерику у российских пропагандистов, с другой постоянно провоцируется ответные на действия.

Американская программа создания ядерных боеприпасов малой мощности – давняя головная боль Кремля. Она вызывает истерику у российских пропагандистов, обвиняющих США в выходе из программы ядерного сдерживания. Между тем, по сути, программа создания миниатюрных ЯО с неядерным детонатором постоянно провоцируется действиями российской стороны. Причём именно этот нюанс – принципиально иное устройство мини-термоядерных зарядов россияне стараются не замечать. Между тем, всё дело именно в нём: высокотехнологичное оружие этого типа формально не попадает под существующие ограничения, но в то же время Россия не может включится в этот этап гонки вооружений р причине технологической отсталости.

Какого рода ядерной войной Москва угрожает НАТО?

В ходе военных учений Запад – 2017 российское командование отрабатывало действия войск в ходе применения российской стороной тактического ядерного оружия против НАТО и ВСУ, по территории Беларуси и оккупированной части Донбасса соответственно.

На практике это означало обучение личного состава применению индивидуальных средств защиты, правилам поведения при прохождении радиоактивных участков местности и организации движения по ним армейских колонн а также введение фактора “нашего ЯО” в штабной элемент учений. Здесь важно обратить внимание на три подробности.

Первое. Вариант ответного применения тактического ЯО по российским войскам не рассматривался, а их действия в такой ситуации не отрабатывались.

Второе. Применение ЯО отрабатывалось исключительно по “условно-своей” территории, а, именно, по территории союзной Беларуси, по оккупированной части Донбасса, по “российским историческим территориям” в Латвии и Эстонии, в случае их захвата Россией и попытки НАТО отбить их назад, а также по Калининградской области. Причём, отрабатывалось оно исключительно в оборонительных, с точки зрения тактики, целях – для срыва контрнаступлений, которые российская армия не смогла бы сдержать обычными видами вооружений.

Третье. В качестве вероятных противников, наступление которых придется сдерживать ядерным оружием, рассматривались НАТО и ВСУ.

Отталкиваясь от этих трех важных обстоятельств мы и будем анализировать ситуацию. Попробуем увидеть ход мысли российских стратегов.

Итак, первое, что бросается в глаза: Россия окружает себя буферными территориями, которых ей не жаль. России наплевать на беларусов, на “спасенных от бендеровских фашистов” жителей ОРДЛО и на страдающее под игом нацистов русскоязычное население Латвии и Эстонии, которое, к слову, страдая, отчего-то не спешит бежать в Россию. На население Калининградской области, чья принадлежность России с юридической точки зрения довольно сомнительна, Кремлю тоже наплевать. Иными словами, “спасаемое”, якобы, Россией от фашистов, бандеровцев, националистов и прочих мифических созданий российской пропаганды “русскоязычное население”, а также “братский белорусский народ” для обитателей Кремля просто мясо, которое он в нужный момент они без раздумья отправят на убой.

Справедливости ради надо сказать, что ровно таким же мясом видят в Кремле и население самой России, с той лишь разницей, что его на убой отправят во вторую очередь.

Во-вторых, Кремль, готовя ядерный удар, хитрит и пытается избежать ядерной «ответки». В Кремле понимают, что ядерный удар по территории любого из “старых” членов НАТО – и, с большой долей вероятности по территории, контролируемой на момент удара властями стран Балтии, а также Украины, породит безжалостное возмездие. Помимо ответного удара по районам базирования российской армии, кремлевские лидеры, посмевшие пойти на такое применение ЯО, будут разысканы и уничтожены, и тут уже любые компромиссы и сделки станут невозможны. Но схемы “разбомбим Воронеж”, либо, по меньшей мере, территории, уже захваченные российской армией, по мысли кремлевских стратегов вызовут уже не настолько бескомпромиссную реакцию. И ещё – они действительно могут остановить наступление НАТО и ВСУ, поскольку их планка допустимых потерь ниже российской, а, значит, они не станут гнать своих солдат на зараженные территории.

В-третьих, такие расчеты могут быть и ошибочны, и их авторы это понимают. Вариант применения ЯО рассматривается ими, безусловно, как случай крайний. Но этот крайний случай всё более и более явственно переходит в разряд неизбежности. Запад-2107 продемонстрировал негодные качества российской армии и её неспособность вести хоть сколь-нибудь масштабные и продолжительные военные действия конвенциональным оружием. Вялотекущая война на Донбассе и в Сирии – вот предел возможностей ВС РФ. А это порождает у её противников соблазн быстро и решительно закрыть вопрос, предприняв наступление заведомо превосходящими силами. От такого соблазна Россия и подстраховывается угрозой применения ЯО.

В-четвертых, в России уже воспринимают Украину де-факто как члена НАТО, и просчитывают совместные операции НАТО и ВСУ: когда ВС РФ столкнутся с НАТО в Балтии и будут вынуждены оголить донбасский фронт, ВСУ могут нанести удар по оставшимся без поддержки «ЛНР-ДНР». Либо – в благоприятной для России ситуации, она может поддержать свои действия в Балтии длинным ударом через Украину. По факту это означает, что Украина, независимо от желания или нежелания Запада, стала частью общеевропейской системы обороны от удара с Востока. Её способность держать удар прямо связана с общеевропейской безопасностью.

Наконец, в-пятых, российская игра угрозой ЯО очень похожа на игру Ким Чен Ына – с единственной разницей: Россия менее агрессивна чем Ким. А, точнее, Ким, подталкиваемый и подзуживаемый Россией, отправлен в разведку боем и откровенно провоцирует Запад на жесткий ответ. Россия же моделирует на Киме собственную ситуацию и смотрит, каким этот ответ будет. Именно по этой причине так важно поставить зарвавшегося “рокетмена” на место.

Чем может ответить Запад?

Было бы наивно полагать, что командование НАТО и США не видит российских военных приготовлений. О том, что Запад готовит контрмеры против России, говорит многое.

К примеру, армия США разработала и выложила в открытый доступ (очевидно, как элемент психологической войны против РФ) “Пособие по российскому военному делу нового поколения”. В 65-ти страничной брошюре даны фото и описания основной российской техники т оценки общей боеспособности российской армии – весьма нелицеприятные, и, одновременно, дающие представление о том, какого рода контрдействия могут предпринять противники России, чтобы сорвать её планы.

В брошюре отмечается, что “горячая” война является составной частью гибридной войны, цель которой – смена режима в сопредельных государствах, реализуемая при поддержке местных сепаратистских группировок.

Вместе с тем, по мнению авторов брошюры, Россия едва ли способна достичь серьёзных успехов в современной войне с равным ей по численности противником. Наиболее уязвимым её местом является недостаток мотивации солдат в сочетании со слабой логистикой тыла и скверными средствами связи и радиоэлектронной борьбы. Как следствие, авиа и артподдержка российских войск может быть мощной, но неизбежно будет неточной и кратковременной. Системы РЭБ имеются в войсках в крайне ограниченном количестве, так что потеря даже одной из них станет серьезным и невосполнимым ударом.

Очевидно, что ответный удар Запада будет направлен прежде всего на систему управления войсками: на вывод из строя электронных устройств и уничтожение центров управления, способных отдать приказ на применение ЯО. Это гораздо эффективнее чем физическое уничтожение самого ядерного оружия.

Ракетчик Ким скоро долетается. А Путин будет следующим

Мартин Кревельд в книге “Трансформация войны” пишет, что обладание ядерным оружием приносит незначительные политические дивиденды, поскольку никто еще не придумал, как им воевать, чтобы не только победить, но при этом выжить самому и не разнести всю планету. Но такой подход не работает в отношении изгоев, делающих ставку на то, что в ответ на ограниченное применение ими ЯО их противник, исходя из логики Кревельда, будет оперировать исключительно конвенциональным оружием, нанося точечные удары по центрам управления и пусковым установкам.

Дело в том, что, как показывает опыт последних десятилетий, конвенциональное оружие, даже самое мощное, малоэффективно против серьёзно укрепленных бункеров, в которых и намерены отсидеться Путин и Ким. Однако США готовят ответ: Трамп уже создал совещательный совет для организации пополнения американского ядерного арсенала маломощными боеприпасами, в количестве и номенклатуре достаточными для эффективного сдерживания, а, при необходимости, и эффективного разгрома КНДР, России, Ирана и других потенциальных противников США и НАТО, обладающих ЯО.

В сочетании с использованием продвинутых средств РЭБ и космической разведки, и при отсутствии сдерживающего фактора в виде взаимного обязательства не применять ядерное оружие первыми; когда одна из сторон уже продекларировала готовность нанести превентивные ядерные удары, либо применить ЯО в ответ на использование неядерных вооружений, это означает мат любому режиму, не обладающему технологиями, потребными для изготовления “мини-ньюков”.

Сложность тут в том, что ни ЯО, ни классический термояд с ядерным инициированием для таких целей не годятся. Слишком громоздко, дорого, и грязно, а при приемлемом уровне мощности, обеспечивающем более или менее терпимый радиус загрязнения – слишком малоэффективно. Необходим технологический прорыв к ТЯО третьего поколения с неядерным зажиганием. Идея не нова – но работы были свернуты в начале 2000-х, по причине очевидного технологического тупика.

Однако за прошедшие полтора десятилетия прогресс в изготовлении суперконденсаторов и компактных лазеров достаточной мощности продвинулся настолько, что о тупике уже нет и речи. Есть основания полагать, что серийные образцы таких устройств, доставляемых к цели компактными дронами с искусственным интеллектом, могут быть получены ещё во время правления Дональда Трампа. Конечно, лишь в том случае, если Конгресс выделит на это деньги.

Но он, насколько можно судить, их выделит. После чего неугомонный Ким, а также его московский патрон быстро и в полной мере прочувствуют ситуацию, когда они в любой момент могут ощутить себя сидящими верхом на термоядерной бомбе, аккуратно подсунутой прямо под их стул.

Источник – Сергей Ильченко, специально для Гуляй Поле