ЛЕСНАЯ_СРЕДА: О бедном «сепаре» замолвите слово?

После публичного обсуждения возможного введения сил ООН в стане сепаратистов вовсе началась паника. Они уже нарисовали картину, как вслед за солдатами в голубых касках на Абрамсах въезжает «Правый сектор» во главе с забытым в самой Украине Ярошом.

Обсуждения на международном уровне возможности ввода миротворческого контингента на территорию ОРДЛ («ДНР», «ЛНР») – войск ООН в стане боевиков вызвал самый настоящий шок, который в итоге привёл к разброду и шатанию в их рядах. По инсайдерской информации участились случаи перехода террористов из стана ДНР-ЛНР на украинскую сторону. Говорить о том, что они переходят и сдаются военно-гражданским властям Украины в Донецкой и Луганских областях, «пачками» не приходиться. Однако, исходя из информации, о которой добровольно сдавшиеся украинским силовикам сепаратисты рассказывают на допросах – в стане пророссийских боевиков все очень не патриотичненько.

Ну, во-первых: Волна жаждущих умереть за так называемый «русский мир», селевым потоком хлынувших из России в ДНРию-ЛНРию иссяк. И не то что бы приутих, в принципе иссяк. «Русские-буряты» наконец-то осознали, что пропаганда из федерального телека и с реальностью ничего общего не имеет. А потери военных и так называемых добровольцев хоть и скрываются в медиа-пространстве все же заметны, ибо цинковые гробы, прибывающие в города и села России, не скрыть.

Во-вторых, Россия перестала сорить деньгами, в сторону так называемых республик, ибо санкции все же делают свое дело, и перед выборами накормить, прежде всего, надо своих. Тут даже на аннексированный Крым средств не хватает, остается только просить – «денег нет, но вы держитесь там». И народ в России потихоньку бурчит «хватит кормить Донбасс». Посему, радостные реляции относительно помощи «русским братьям» как то приутихли.

В-третьих, самых активных боевиков возглавляющих бандформирования потихоньку ликвидируют (и тут не важно, чьих это рук дело, своих или же спецслужб Украины). То есть есть конкретный месседж – боевик псевдореспублик долго не живет. Вне зависимости на какую вершину популярности забрался.

В-четвертых, сидение в окопах на передке, под прицельным огнем ВСУ (что все же ведет к смерти, война все таки) стоит для сепаратистов (речь идет именно о тех украинцев, которые взяли в руки оружие и пошли воевать против Украины) не больше 6 тыс гривень, это в перевода на украинскую валюту. А цены на оккупированных территориях почти московские.

В-пятых, эти же самые боевики уже с поля боя сбежать не могут, ибо в лучших традициях НКВД – российские военные, стоять в заградотрядах, не давая возможности в панике побежать боевикам с поля боя, и спрятаться по домам.

В-шестых, Россия перекрыла (заметьте сама) въезд на свою территорию лицам с паспортами ДНР-ЛНР, и на автомашинах с номерами этих республик. А с украинскими, многие в порыве боевого запала в 2014-2015, распрощались (грубо говоря – пожгли).

Ну и наконец, седьмое: после публичного обсуждения возможного введения сил ООН в стане сепаратистов вовсе началась паника: они уже нарисовали картину, как вслед за солдатами в голубых касках на Абрамсах въезжает «Правый сектор» во главе с забытым в самой Украине Ярошом.

И куда подастся потерянному в ориентирах сепаратисту? Вот и начали некоторые вспоминать о программе, которая Украина еще в 2015 году предложила тем, кто стал боевиком – «Вернись домой». Многие конечно будут вынуждены отсидеть, но хоть живы останутся. А не полягут от пуль то ли российских заградотрядов, то ли от якобы Правого сектора.

#ЛЕСНАЯ_СРЕДА: – регулярная авторская рубрика журналиста Евгения Лесного специально для сайта “Гуляй Поле”. Совершенно субъективный взгляд на современные события в Украине и вокруг нее. При перепечатке – ссылка на “Гуляй Поле” обязательна.

Источник – Евгений Лесной, специально для «Гуляй Поле»