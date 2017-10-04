Беларусь, которую мы не узнали

Описывая сегодняшнюю Беларусь, которая по сути является абсолютным протекторатом России как дружественное Украине государство, Всеволод Непогодин, игнорируя системообращие факторы, умиляется «павольнай беларусiзацыяй». Да только вот беда – и ее тоже в РБ нет.

О, ты из Беларуси. Знаю, знаю, бульба, бацька, «Песняры». Примерно так реагируют люди, имеющие слабое представление об упоминаемой ими стране (которую многие по привычке называют «республикой», забывая, что если речь о конституционном устройстве, а не о части империи, то желательно и заглавную букву ставить, и добавлять вторую часть официального названия соседнего государства). На сознательного белоруса это имеет такое же воздействие, как, на сознательного украинца что-то вроде «А, Украина, − конечно, конечно, сало-горилка-гопак-оселедец». Впрочем, после событий 2014 года сторонний наблюдатель скорее всего добавит еще нечто про «Майдан, хунта, Правый сектор». Однако такой поворот при, возможно, искреннем желании сделать вам приятное, лишь подчеркнет слабую компетентность собеседника. Вот с таким чувством я, белорус и гражданин Беларуси, давно и с удовольствием живущий в Украине, читал дорожные заметки о моей родине Всеволода Непогодина «Жыве Беларусь! Но разве это жизнь?!»

Собственно, как в конце заголовка автор приводит два знака препинания, так и у меня по прочтению сперва было ощущение того, что обсуждаемый текст написан двумя людьми, один из которых начал за здравие, а второй − закончил за упокой. Понятно, что жанр предполагает некоторый хаос в описании увиденного-услышанного, но ведь обычно и выводы делаются на основании плюсования тезисов, а не наоборот. То есть, соблюдается какая-то логика.

Впрочем, обо всем по порядку

«Минск по сто раз день упоминается украинскими журналистами в контексте мирного урегулирования ситуации на Донбассе», − пишет Всеволод и добавляет «следует все-таки более пристально наблюдать за северным соседом».

«По сто раз на день» − так себе, надо признать, фигура речи. Где хотя бы 10? А есть особенно о чем упоминать? Что-то выдающихся успехов этого миротворчества пока не наблюдается. Ну, конечно, если не брать в расчет снятия европейских санкций с режима Лукашенко. Правда, в следствие временного освобождения белорусских политзаключенных и смены стилистики подавления недовольства узурпатором несогласных. Так если раньше сажали на годы, то теперь на сутки, месяцы, штрафуют. Либерализация, ага. Только причем тут переговорная площадка? Но, конечно, радует, что Всеволод, хотя бы благодаря «переговорной площадке» и поездке в Беларусь решил, что надо-надо наблюдать за «северным соседом».

Оперативно, что тут говорить, пришло понимание, не прошло и 25 лет, как Беларусь волею того, кто не избирался с 1994 года и не имел на это права после 2 четырехлетних сроков, вляпался в Союзное государство с РФ, Таможенный союз, не вышел из ОДКБ, фактически отменил государственный статус белорусского языка (как говорили нам, требующим в столице нашей страны коммуницировать с нами на белорусском, в государственных органах, − «у нас госдвуязычие»). (Про язык и культуру ниже).

Ах, тут я, возможно, скатываюсь к, как выражается Непогодин, «поверхностны, набившим оскомину штампам – «бацька», «последний диктатор Европы», «тоталитаризм».

Возможно, Всеволоду хотелось бы читая про Беларусь, видеть такие дефиниции как «демократически избранный президент», «ограниченные полномочия», «парламентско-президентская республика» (кстати, где он видел «тоталитаризм» у серьезных авторов, пишущих о Беларуси? Авторитаризм, конечно, не надо клеветать ни на диктатора, ни на тех, кто о нем пишет. Все-таки мусорка это еще не свалка). Мне, белорусу, тоже хотелось бы, поверьте. (Но хлеб – это хлеб, а стул – стул. А тирания – тирания. Как не поливай ее майонезом). И до 1999 года, когда у человека, которого Непогодин имеет ввиду, закончились конституционные полномочия, тоже хотел бы. И до сих пор хочу. Но пусть бы эта фамилия звучала исключительно в судебных хрониках и в анализе политологов и историков в стиле «это наша история, это не должно повторится». В частности, избиение спецназом депутатов парламента в здании самого законодательного органа. Государственный переворот в следствие переписывания Конституции, присвоения полномочий, подчинения себе ВСЕХ органов власти и СМИ. Похищения и убийства политиков и журналистов, и посадки, посадки, посадки. Знает ли об этом Непогодин?

И о культуре. «Главное достижение политики Лукашенко в том, что белорусики в Беларуси больше, чем украинистики на Украине. И это всё происходит мирно, тихо, органично, без каких-либо конфликтов».

«Белорусики» – сперва подумал, что это уничижающее определение моих сограждан, потом понял, но попытался найти, в чем это проявляется. И надо же: «Вышиванок, сиречь белых льняных рубашек на Проспекте Незалежнасцi в Минске продается больше, чем на Крещатике. В ресторанах национальной кухни полно гостей. Белорусские орнаменты практически повсюду…Книг на белорусском предостаточно на прилавках магазинов…Едешь себе по Минску в общественном транспорте, слышишь объявление «Прыпынак Праспект Пушкіна» и это совершенно не режет слух. По всей стране на бигбордах социальная реклама, популяризирующая белорусский язык».

Вона что, оказывается, в столице Беларуси можно встретить надписи на белорусском языке и услышать белорусское слово из репродуктора. Достижение, да. Таки не Россия. Так сказать, «с местными особенностями». Жаль, не праздник, кто-нибудь в соломенной шляпе «заспявау» бы какую-нибудь утвержденную «цячэ вада у ярок». Строго по графику в специально отведенных местах и под присмотром правоохранителей. Как привыкли еще со времен БССР. Тут главное не перестараться, колорит колоритом, а все-тки метрополия превыше всего. Никаких бело-красно-белых сцягау, невычитанных речей, белорусской музыки протеста, книги на белорусском − исключительно членов подвластного союза писателей и школьная программа. Никаких Василей Быковых с «Доугай дарогай дамой», «Сьцяной» и т.д.

«Лукашенко удалось создать удивительно гармоничную страну, соблюдающую баланс между русским и национальными колоритами», − резюмирует Непогодин, которому, естественно, не пришло в голову поинтересоваться ни «балансом» белорусских (и псевдобелорусских) СМИ (и псевдоСМИ) и российских в киосках и в телевизоре, ни, собственно, ситуацией с этой самой «белорусикой», которой якобы (и где смотрел?) в Минске больше, чем «украинистики в Киеве».

Вот лишь несколько тезисов из того, что турист Непогодин, судя по всему, знать не желает.

Система среднего образования на белорусском языке имеет формальный характер, а количество желающих обучаться в белорусскоязычных классах в крупных городах находится на уровне статистической погрешности.

Так последние официальные данные о количестве учащихся, получающих среднее образование на белорусском языке в Минской области, доступные общественности, датируются 2011 годом. Тогда на белорусском языке обучались почти 44937 школьников, что составляло 31,9% от общего числа, и это был самый высокий показатель среди областей и города Минска. Наиболее известное национально-ориентированное среднее учебное заведение, Белорусский гуманитарный лицей имени Якуба Коласа был закрыт в 2003 году по приказу Министерства образования, и с тех пор работает в полуподпольных условиях. За более чем 20-летнюю историю лицея его окончили около тысячи человек. В основном, белорусскоязычные школы расположены в сельской местности. Вследствие этого, они, как правило, малокомплектные и поэтому, благодаря так называемой «оптимизации» численности, их количество постоянно сокращается. Только накануне нового 2013/14 учебного года в Минской области на селе закрылось 14 базовых и средних школ, а также учебно-педагогических комплексов «детский сад – средняя школа». В большинстве из них преподавание велось на белорусском языке.

Как вам «разумный баланс»? Что, «люди сами выбирают», «зато без конфликтов»? А могло ли быть иначе, если, стремясь к абсолютной власти, в 1995 года узурпатор Лукашенко публично о белорусском языке говорил такое: «Люди, которые говорят на белорусском, только и могут, что говорить на белорусском. В мире есть только два великих языка – русский и английский»? А, как вам глава государства, сам языком не владеющий и проводящий политику русификации на захваченной территории? Не желаете сравнить с украинскими лидерами, Всеволод? Да, уже тихо, люди ко всему, как известно, способны привыкнуть. Особенно те, кто никого, кроме Лукашенко не видели и белорусский язык слышат исключительно из репродукторов метро или от бабушки в деревне. А не от фактического главы Беларуси, не от чиновников и «судей».

Дальше больше: «Надо понять, что Лукашенко воюет с Россией все двадцать три года пребывания в президентском кресле».

Горжусь своей страной. Надо полагать, эта «война» происходит путем упомянутой русификации, запретом на национальную символику, игнорированием ключевых дат собственно белорусской (а не имперской, советской) истории, подавлением (вплоть до физического уничтожения, посадок и выдавливания в эмиграцию) национальноориентированных деятелей, передачи в российские руки «Белтрансгаза» − государствообразующей компании. Российские военные базы на территории Беларуси – какое эффективное средство «войны» с Россией!

… Тем толще партизаны: «Без российских ресурсов маленькой аграрно-деревообрабатывающей стране давно бы пришел каюк».

Пожалуй, не буду показывать Всеволоду географическую карту, объяснять важность геополитического положения государства, рассказывать о «Балто-черноморском коллекторе» и т.д. Просто отправлю в библиотеку – почитать о том, какие доводы приводились пропагандистами единого центра в момент краха империи зла в пользу теории невозможности существования «союзных республик» без Москвы. Будет удивлен, парень. Один в один.

«Александр Григорьевич − это абсолютный чемпион мира по успешному сдерживанию экспансии Кремля. Украине следует учиться у Беларуси тому, как противостоять России с выгодой для себя».

Или еще хорошо: «Конечно Лукашенко порой приходиться идти на уступки вроде недавних совместных учений, когда ему пришлось пустить на свою территорию российские войска. Но это всего лишь маленький эпизод большой игры в долгую. Лукашенко не отдаст Кремлю ни пяди белорусской земли и совершенно точно не допустит посягательства на суверенитет».

Каждую строчку Непогодина любой образованный и не ангажированный самозваной властью белорус может опровергать часами. Однако, думается, что выше вполне достаточно приведено фактов, чтобы уяснить, что самая большая угроза белорусскому суверенитету и независимости Беларуси – это ее номинальный руководитель, два десятилетия старавшийся на тем, чтобы выбить из под страны духовную, культурную, экономическую почву, подсевший на соседское финансирование так, что те случаи, когда узурпатор все-таки говорит метрополии нетвердое «нет», все понимают, что «просто просит больше, торгуется», рано или поздно получит, загоняя себя и страну все прочнее в любезно поставленный соседями капкан. Но по-крупному содержантки хозяевам не отказывают. Ни в проведении тренировки военного броска на европейские страны, ни в выдаче украинского гражданина российским сатрапам.

Осознание этой логики событий позволяет уже не «искать мух» во второй части статьи Непогодина, где он справедливо пишет и о небогатой жизни в Беларуси, контроле КГБ за все и вся, скуке и бесперспективности и даже выводит концовку – «Но разве это жизнь?!» Однако вот же какое дело. Всячески облизывая в первой части режим Лукашенко, а как ни описывай авторитарную повседневность, это все равно про режим, «вкусную жизнь», исходя из незнания новейшей истории и современности РБ, путая причину со следствием, и видя лишь ее нынешний фасад, Погодин не гнушается ставить ее в пример Украине. Таким образом, хочешь не хочешь, а вывод из цельного произведения читатель делает подсознательно другой чем декларируется. Дескать, да, скучно, бедненько и местами очень смахивает на совок, но зато спокойненько – стабильненько и даже в некотором уютном фрондерстве с РФ (кому это нужно, конечно). И даже с национальными песнями-плясками, такой себе шароварщиной. Все как некоторые любят.

«Но разве это жизнь?!», – восклицает Всеволод. И в конце ставит восклицательный знак. То есть, утверждение – жизнь.

Не склонен подозревать Непогодина в заказном характере написания данной статьи. Большинство людей, как известно, пишут глупости совершенно бескорыстно. Отмечу только, что объективно его текст, при всех потугах на объективную подачу информации, скорее работает на руку той самой Москве, а, соответственно, против моей страны, где миллионы людей с надеждой смотрят на Украину веря в успех разрыва с фашистской империей и ускоряя и наше освобождение. (Не будет России – не будет Лукашенко, ибо он плоть от плоти ее, хотя и с «колоритом»). И еще. Лозунг «Жыве Беларусь!» − он не столько утверждение-констатация, как ошибочно мог решить залетный журналист, сколько призыв и уверенность в будущем. Потому его вы не увидите на эрзаце «беесесеровской» символики, потому его не произнесет российский посол. Я доходчиво объяснил?

Источник – Вадим Довнар, специально для «Гуляй Поля»