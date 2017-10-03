Сотни российских десантников находятся в Беларуси

На территории Беларуси сейчас находится несколько сотен бойцов воздушно-десантных войск России, при этом официальный Минск утверждает, что эти военные не остались после учений “Запад-2017”, а прибыли уже на новые “маневры”

По официальной информации, вслед за масштабными белорусско-российскими учениями “Запад-2017” в Беларуси с 25 сентября по 8 октября проходят менее масштабные, но также совместные тактические учения групп специального назначения. В них принимают участие представители воздушно-десантных войск РФ.

“Поэтому российские солдаты вполне зконно находятся на белорусской территории после завершения маневров “Запад-2017″ – просто начались новые маневры”, – отмечается в сообщении.

При этом в пресс-службе Минобороны Беларуси не смогли назвать точное количество участников учений, отметив, что “все есть в открытой прессе”.

Ранее в аналогичных учениях принимали участие около 800 десантников с двух стран.

Таким образом, в отличие от “Запада-2017”, в этих учениях могут принимать участие не тысячи, а сотни российских военнослужащих.

Источник – DW