Владельцу парка «Тайган» в Крыму запретили выезд с полуострова и России

Известный крымский предприниматель, владелец парка львов «Тайган» и зоопарка «Сказка» Олег Зубков получил «судебный запрет» на выезд с территории России и аннексированного ею Крыма сроком на шесть месяцев.

причиной постановления стал отказ Зубкова по требованию «суда» закрыть кафе, расположенное на территории парка «Тайган» в Белогорском районе Крыма.

«Кафе работает с 2012 года, но в 2014 году белогорский прокурор обратился в суд с тем, что якобы на здание кафе нет актов ввода в эксплуатацию и с требованием закрыть кафе. Суд обратился в экспертное учреждение, заключение получено, что здание соответствует всем нормам. Суд отказал прокурору, однако в апелляции решено закрыть кафе. Я не мог закрыть это единственное кафе и платил через день штрафы. Следующим этапом стал запрет на выезд», – сказал Зубков.

По словам предпринимателя, его права были нарушены. В связи с этим Зубков обратился в «суд». Ближайшее заседание по «иску» назначено на 5 октября.

У Олега Зубкова – затянувшийся конфликт с «российскими властями» в Крыму. В 2016 году Олег Зубков посетил более 150 «судебных заседаний», связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны «крымских властей». В 2014 году Зубков поддержал аннексию Крыма соседней Россией.

Сафари-парк (парк львов) «Тайган» расположен на территории 32 гектаров в Белогорском районе Крыма. Парк основан крымским бизнесменом Олегом Зубковым, владельцем зоопарка «Сказка» в Ялте. В парке «Тайган» проживают около 70 львов, а также другие виды животных и птиц.

Источник – «Крым.Реалии»