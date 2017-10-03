“Машина времени” везет в Украину пособников оккупантов

В составе «Машины времени» в Украину могут приехать люди, подписавшие письмо «В поддержку позиции Путина по Украине и Крыму»

В ноябре Украину ждёт долгожданное для всех поклонников группы «Машина времени» событие. Андрей Макаревич со своим коллективом дадут у нас три концерта в рамках тура «Миром правит любовь». 20-го — в Одессе, 22-го — во Львове и, наконец, 28 ноября — в Киеве.

Вот ссылка на афишу концертов: https://m.concert.ua/eventpage/mashina-vremeni

Позиция Андрея Макаревича по Украине известна. Это выбор честного и смелого человека, крайне редкий для РФ в наши дни. Тем более — среди публичных персон. За поддержку нашей страны, открытое осуждение (в т.ч. в песнях) режима Путина, оккупации Крыма и Донбасса, Андрей Макаревич подвергается травле со стороны зомбированного большинства соотечественников и давлению кремлевских властей. Но свою гуманистическую, проукраинскую позицию не меняет. Это настоящий друг Украины. Если бы таких людей в РФ было больше, то не было бы ни оккупации части нашей земли, ни жертв, тюрем, изгнания, горя в семьях украинцев, крымских татар.

В то же время известно, что не все участники группы члены «Машина времени» согласны с Макаревичем в его осуждении политики Путина. Если бы они выражали свои взгляды дома или на репетициях, то и бог с ними. Андрея Вадимовича в связи с такими коллегами по-человечески жалко (ни одному нормальному человеку не пожелаешь общаться с «ватниками»), однако внешнего вреда от «тихих ватников» нет. Но с некоторыми членами коллектива «Машины времени», к сожалению, не тот случай. Клавишник Андрей Державин (на афише он — крайний слева), а также директор группы Владимир Сапунов в 2014 году публично поддержали агрессию Путина против Украины, присоединившись к позорному списку подписантов «Коллективного обращения к российской общественности деятелей культуры России в поддержку позиции Президента по Украине и Крыму». Вот его текст:

«Деятели культуры России — в поддержку позиции Президента по Украине и Крыму.

В дни, когда решается судьба Крыма и наших соотечественников, деятели культуры России не могут быть равнодушными наблюдателями с холодным сердцем. Наша общая история и общие корни, наша культура и ее духовные истоки, наши фундаментальные ценности и язык объединили нас навсегда. Мы хотим, чтобы общность наших народов и наших культур имела прочное будущее. Вот почему мы твердо заявляем о поддержке позиции Президента Российской Федерации по Украине и Крыму».

Это обращение было публиковано в подконтрольной Кремлю газете «Известия» 11 марта 2014 года — незадолго до того, как РФ аннексировала Крым и ввела свои войска на Донбасс. Оно послужило одним из «веских» обоснований в глазах россиян «необходимости» вторжения в Украину. Морально «развязало руки» режиму Путина, стало «общественной индульгенцией» тем, кто совершил тяжкое преступление против нашей страны и мирового сообщества.

Впоследствии Андрей Державин и Владимир Сапунов не отозвали свои подписи под обращением, не опровергли и не скорректировали свою антиукраинскую позицию, тем более — не сочли нужным извиниться перед украинцами. В связи с чем появление одного из этих людей под аплодисменты на украинской сцене, а второго — за сценой, считающим деньги украинский зрителей, является не более уместным, чем фильмы с Пореченковым или концерты Кобзона, также, в числе более 500 «деятелей российской культуры», благословивших российское вмешательство в Украину.

Тех, кто согласен с такой позицией, прошу поддержать её репостом с обращением к Министерству культуры, СБУ и Госпогранслужбе с требованием исключить появление в Украине граждан РФ Державина и Сапунова. Надеюсь, уважаемый Андрей Макаревич отнесётся к этому решению наших властей с пониманием. И сможет обойтись во время трёх концертов в Украине без директора группы, а клавишника — заменить другим музыкантом равного уровня. Сделать это, чтобы не сорвать гастроли, вполне реально: до начала украинского тура «Машины времени» остаётся более полутора месяцев.

Источник – Айдер Муждабаев