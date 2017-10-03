“Защитники Донбасса” избили и обвинили в шпионаже пропагандиста ОРДЛО

Публичная поддержка бандформирований ДЛНР не уберегли россиянина Манекина от вторжения “ополченцев” в его жилище, избиения и обвинения в шпионаже в пользу Украины.

Стали известны новые подробности похищения в Донецке бывшего консультанта ОРЛО и одного из идейных вдохновителей «ДНР» гражданина России Романа Манекина.

Об этом сообщает сепаратистский «Народный наблюдатель».

«В четверг, 28 сентября, стало известно о похищении неизвестными людьми донецкого журналиста, общественного деятеля, Романа Манекина. Незадолго до похищения, Роман, известный своей непримиримой позицией по ряду вопросов, критиковал некоторых важных людей Республики, в частности советника Захаченко – господина Казакова. Манекин всегда выступал на позиции патриота Республики, критикуя коррупцию, кумовство и непрофессионализм отдельных представителей власти.

Манекина забрали из дома неустановленные вооруженные люди, прихватив также его гражданскую жену. Манекин успел позвонить нескольким близким знакомым, сообщив что к нему пришла полиция из Ворошиловского РУВД с какими то людьми, показавшими удостоверения МГБ ДНР.

Через полчаса связь с ним прервалась. Источники в службах республики, которые могли быть причастны к его аресту, задержанию или “вызову на беседу” разводили руками, сваливая на друг друга участие в этом похищении. Что интересно, Манекин – гражданин РФ, корреспондент, аккредитованный при МИД РФ.

1 октября, история с Романом Манекиным получила продолжение. Стали известны подробности задержания и его дальнейшая судьба.

Когда в квартиру Романа начали ломиться вооруженные люди он вызвал наряд полиции по телефону. После звонка в полицию по адресу выехал наряд полиции которому Роман открыл двери. Но, вместе с полицейскими в квартиру ворвались пятеро неизвестных которые избили Романа прикладами автоматов и одели на него наручники. Полицейские быстро составили протокол и удалились, а тем временем в квартире неизвестные начали обыск и изъяли всю электронику и документы.

После обыска, Манекина с гражданской женой посадили в машину, одев на голову непроницаемые для света мешки.

Романа с супругой перевезли в неизвестное место где проводили допрос “третьей степени”, с пристрастием, осуществляя запись на камеру показаний и процесса допроса. На место допроса приезжал неустановленный высокопоставленный сотрудник республики.

После многочасового допроса, с 11.30 до 22.00 неустановленные люди, жену вывезли с мешком на голове и отпустили в районе Шахтер-Плазы.

Романа перевезли в СИЗО. У него проблемы с ногой на которую он не может становиться и обострились хронические сердечно сосудистые заболевания.

По некоторым данным, официально в СИЗО Роман не числится, но там находится. По словам источника, Роману инкриминируют шпионско- диверсионную деятельность и подрывную работу против Республики в интересах Украины за финансовое вознаграждение. Необходимо напомнить, что Роман последовательно придерживался пророссийских и патриотических-республиканских убеждений, допуская объемную конструктивную критику власти. Вероятней всего, “дело Манекина” – заказано одним из высокопоставленных чиновников республики, и основано на личной неприязни и нетерпимости к критике и оппозиции», – резюмирует «Народный наблюдатель».

Источник – 62.ua