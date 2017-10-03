Саакашвили попросил в Украине политического убежища

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации, лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили обратился к властям Украины с просьбой о предоставлении ему политического убежища.

Об этом сообщил его адвокат Маркиян Галабала.

«Обращение о предоставлении гражданину дополнительной защиты и политического убежища − это, по сути, одно и то же. Просто в быту чаще используют понятие «политическое убежище», − сказал защитник.

По его словам, Государственная миграционная служба пока не ответила на прошение Саакашвили, хотя должна была это сделать в течение суток.

Напомним, 26 июля стало известно, что президент Украины Петр Порошенко лишил украинского гражданства Михаила Саакашвили, которое было предоставлено ему в мае 2015 года.

Источник – «Украинские новости»