Экс-посол США: Россия обречена

И если бы на Донбассе не было русских солдат, то Украина давно победила бы в этой войне

Об этом в интервью заявил экс-посол США в Украине Джон Хербст.

В частности, сравнивая ситуации на Донбассе и в Приднестровье, он отметил: “Что касается Молдовы, то там отпор Москве гораздо слабее, нежели в Украине. Украинцы воюют за свою страну, и, кстати, поддержка Украины со стороны Запада весомее, чем в отношении Молдовы”.

По его словам, “если бы на Донбассе не было русских солдат, то Украина давно победила бы в этой войне”. “Хочу сказать, что в итоге Россия проиграет войну с Украиной. Если российское руководство достаточно мудрое, то примет решение о выводе войск и оружия с территории Донбасса на протяжении одного-двух лет. В противном случае РФ проиграет войну в течение десяти лет”, – уверен Хербст.

Источник – “ДС”