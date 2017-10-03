Есть ли в Украине русофобия

“Не я пришел к государству Россия, государство Россия пришло ко мне”

– В Украине никакой русофобии нету, никто русских не боится. Здесь есть просто ненависть к государству Россия, неважно, какой ты национальности: русский, коми, бурят, еврей или кто-то еще. Сейчас это называется «запоребрик», слово «…» уже практически не используется. Это то, о чем писал Лев Толстой в «Хаджи Мурате»: о ненависти никто не говорит, это чувство сильнее, чем ненависть. Когда страна нападает на когда-то бывшую самой братской Украину, откусывает часть территории, убивает десять тысяч человек, тут уже говорить просто не о чем.

— Лично я такой ненависти не наблюдаю. Я езжу в Украину каждый год, у меня здесь родня, причем это русские люди, я русская и открыто здесь общаюсь с людьми по-русски. Я не чувствую какого-то негатива.

— Не надо относиться к Украине как к зоопарку, в котором живут дикие медведи. То, что у нас с вами российский говор, здесь вычисляется с первого же слова, и все отлично понимают, что мы россияне – но нас никто не трогает, никто не режет. Если вы ведете себя как человек, к вам будут относиться как к человеку. Если вы сюда приехали, значит, вы, скорее всего, не враг. Но если вы сейчас наденете георгиевскую ленточку и пойдете в сторону метро, то вы не пройдете и ста шагов, получите сразу по башке. Никто здесь с плакатами «Я ненавижу русских» не ходит. Но говорить, что уйдет Путин и будут такие отношения как раньше… Не будет уже, разворот сделан. Самое главное, что сделала путинская власть — она изменила вектор развития Украины, сейчас направленность только на Европу, не хотят иметь с Россией вообще ничего общего. Вот ров с крокодилами, а дальше живите как хотите. Разбираться, кто виноват — Путин, интеллигенция, 86 процентов, бурятские танкисты — это уже никого не волнует. В Киеве есть стена на Михайловском соборе, где 2700 портретов погибших. Туда приходишь и видишь, как у людей каменеют лица. И уже никому ты тут ничего не объяснишь, хотя вслух об это орать никто не будет.

— Мне кажется, у вас с Россией какая-то история любви и ненависти.

— Со мной произошло то же самое, что и с Украиной: я жил, никого не трогал и просто хотел, чтобы у нас было правовое государство, где уважается закон, права человека, где людей не убивают, а оппозиционеров не стреляют на мосту, а за посты на Facebook не сажают на четыре года. Не я пришел к государству Россия, государство Россия пришло ко мне, поубивало и посажало моих друзей, а меня выдавило из страны. И вы сейчас задаете мне вопрос: хорошо ли мне критиковать отсюда Россию? Да офигенно, потому что это государство я сейчас просто ненавижу, оно сломало жизнь мне, сломало соседней стране, в которой за два миллиона беженцев. Одно дело рассуждать гипотетически, а если тебя жизнь тыкает носом в саму эту ситуацию, ты говоришь с людьми, у которых погибли мужья или сыновья, это совсем другие ощущения, и гипотетические рассуждения о сферическом коне в вакууме уже не работают.

Хорошее интервью получилось. Откровенное. И жесткое.

Источник – Аркадий Бабченко