Ичкерия жива

Случай на российско-украинской границе – повод задуматься над легализацией чеченских борцов за независимость.

Группа чеченцев с боем прорывалась через границу РФ в Украину: двое погибли, один захвачен, одному удалось пройти ‒ убит российский пограничник.

По данным российских источников, 1 октября в поселке Теткино Курской области близ границы с Украиной российский пограничный патруль обнаружил неизвестных лиц в одном из строений. При попытке задержания один из неизвестных открыл огонь ‒ один из россиян был убит на месте. В бою погибло двое чеченцев ‒ имя одного из них ‒ Бантаев Арби Хож-Баудинович, 36 лет. Имя второго неизвестно. Россияне захватили в плен 31-летнего Магомеда Эльмурзаева. В Украину якобы удалось прорваться 36-летнему Демильханову Али Шарпудиевичу.

Эти чеченцы оказались борцами за свободу и независимость Ичкерии, которые проходят по российским розыскным базам как «боевики».

16 сентября в Хасавюрте машина с Эльмурзаевым, Демильхановым и Бантаевым была остановлена для проверки документов полицией. Чеченцы открыли огонь из пистолета, ранили обоих полицейских и сумели скрыться. В их салоне обнаружили 9 гильз от пистолета ПМ. Судя по этому, можно предположить, что вся группа имела только один пистолет для самозащиты. Иначе бы били в такой ситуации из всех стволов.

Очевидно, что после этого боя, чеченцы решили прорываться в Украину. Однако на самой границе чеченцев все-таки обнаружили. С одним пистолетом они сделали что могли. Удивительно, как удалось сбежать Демильханову. Пока не было сообщений о пересечении чеченцем границы с Украиной, подтвержденной украинскими источниками. Демильханова россияне называют «амиром равнинной части Чечни», но так ли это проверить нельзя, поскольку информация про борьбу чеченцев за свободу в РФ всегда фальсифицируется, и за исключением погибших никаких достоверных данных в российских СМИ не найти. Причем в 2016-м российская пропаганда уже заявляла о гибели Демильханова, но теперь они снова признали, что он жив и признали, что ему удалось уйти.

Что же толкнуло чеченцев на такое отчаянное бегство без денег и экипировки?

Согласно информации от правозащитного общества «Мемориал», и заявлениям о розыске российских властей, в семье Бантаевых многие погибли от рук российских спецслужб. Хожахмеда Бантаева обвинили в 2004-м в убийстве брата его матери Альви Балиева и его охранника ‒ его застрелили.

Арби был осужден за участие в незаконных вооруженных формированиях на 6 лет.

Брат Ахмат Бантаев в 2012-м обвинялся в убийстве начальника уголовного розыска Гудермеса и командира роты полиции. Был застрелен в ходе «зачистки».

Неизвестна судьба брата Алихана Бантаева ‒ он исчез в 2007-м ‒ либо был похищен и убит федералами, либо ушел сражаться за свободу.

После выхода из тюрьмы Арби Банатаев не сломался, а ушел в леса Ичкерии продолжать борьбу.

В 2014-м также исчез Рамзан Бантаев ‒ младший брат. Судьба неизвестна.

В общем, неудивительно, что в таких условиях, Арби Бантаев решил сделать все, что второй раз не попасть в руки палачей из ФСБ.

Надеюсь, мы сможем узнать о бое на границе от якобы спасшегося Демильханова, в том случае, если он действительно пересек украинскую границу. Все обстоятельства происшедшего требуют проверки, поскольку российские власти вбрасывают дезинформацию по всем каналам.

Назрел вопрос, чтобы Украина оказала помощь чеченским патриотам, которые ведут борьбу за права народов Кавказа на самоопределение и свободу.

Российские спецслужбы боятся этого, и потому российская агентура ведет слежку и устраивает покушения на чеченцев в Украине.

Источник – Юрий Бутусов