Украину наградили за организацию “Евровидения”

Европейский вещательный союз одобрил финальный отчет Украины о проведении в Киеве конкурса “Евровидение-2017”

Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по вопросам телевидения и радиовещания.

19 сентября в Берлине на заседании Наблюдательного совета Евровидения, который осуществляет контроль и руководство конкурсом, презентовали итоги работы по организации, проведению и закрытию конкурса.

Украинская сторона отчиталась о заключении и закрытии договоров, осуществлении оплаты подрядчикам, в том числе и международным компаниям, закрытии всех финансовых вопросов. Также речь шла о проблемных моментах, которые еще находятся на стадии решения.

Указано, что отчет украинской делегации был принят.

Также Павлу Грицаку вручили хрустальный микрофон, который является одновременно символом “Евровидения” и наградой за успешное проведение песенного конкурса.

Источник – “ДС“