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Новости

Саакашвили в Грузию пока не выдадут

Lb.ua
03 октября 2017
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили пока не может быть экстрадирован на Родину, поскольку подал в Государственную миграционную службу заявление о признании его лицом, нуждающимся в дополнительной защите

Об этом сказал на брифинге в Харькове генеральный прокурор Юрий Луценко.

“Есть ли обстоятельства, которые препятствуют экстрадиции господина Сааакашвили? Предварительно, я подчеркиваю, предварительно, я считаю, что такие обстоятельства существуют”, – заявил он.

В то же время министр юстиции Павел Петренко на этот счет заявил: “Мы живем в демократической стране”.

Окончательное решение об экстрадиции будет принимать Минюст, опираясь на закон.

“Никакой политики в этом решении не будет”, – сказал Петренко.

Главная прокуратура Грузии несколько раз официально обращалась к украинской стороне с просьбой передать Михеила Саакашвили и получила официальный отказ.

Источник – Lb.ua

Tags: Луценко, Петренко, Саакашвили, экстрадиция

© Гуляй Поле

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