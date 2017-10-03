Саакашвили в Грузию пока не выдадут

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили пока не может быть экстрадирован на Родину, поскольку подал в Государственную миграционную службу заявление о признании его лицом, нуждающимся в дополнительной защите

Об этом сказал на брифинге в Харькове генеральный прокурор Юрий Луценко.

“Есть ли обстоятельства, которые препятствуют экстрадиции господина Сааакашвили? Предварительно, я подчеркиваю, предварительно, я считаю, что такие обстоятельства существуют”, – заявил он.

В то же время министр юстиции Павел Петренко на этот счет заявил: “Мы живем в демократической стране”.

Окончательное решение об экстрадиции будет принимать Минюст, опираясь на закон.

“Никакой политики в этом решении не будет”, – сказал Петренко.

Главная прокуратура Грузии несколько раз официально обращалась к украинской стороне с просьбой передать Михеила Саакашвили и получила официальный отказ.

Источник – Lb.ua