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Взгляд

Почему Украина не наступает на ОРДЛО

Юрий Карин, "Апостроф"
03 октября 2017

Владимир Путин сосредотачивает военные силы на оккупированных территориях Донбасса для того, чтобы законсервировать конфликт. Об этом “Апострофу” рассказал военный обозреватель Юрий Карин, комментируя заявление главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса о количестве российских войск в ОРДЛО, среди которых минимум 3 тысячи – кадровые военные РФ.

Цифры, озвученные главным военным прокурором, и раньше звучали в этих объемах. Россия сюда напичкала столько “железа”, сколько нет в армиях Европы. Танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы, РСЗО – в количестве, соизмеримом тысячами и сотнями.

Что привлекает особое внимание так это воинские части, которые на 100 процентов укомплектованы российскими военнослужащими. Это единственные боеспособные подразделения в составе 1 и 2 армейских корпусов российских оккупационных войск (так называемых ДНР-ЛНР на Донбассе, – “Апостроф”). По словам главного военного прокурора на Донбассе присутствуют 11 тысяч российских военных, что составляет чуть менее трети от общего поголовья противника.

С другой стороны, этим частям, как и всей российской армии, присущи разброд и шатание. Мы неоднократно сообщали о фактах пьяных разборок со стрельбой, мародерства со стороны российских военнослужащих.

Если говорить об остальном личном составе, то приблизительно четвертую часть из них составляют местные “ватники”, собственно предатели, примкнувшие к оккупационным войскам. Остальные – отпускники и российские асоциалы, понабиравшие кредитов и не знающие, как отдавать деньги. Среди них немало людей, которые не должны присутствовать на воинской службе в связи с некоторыми привычками и особенностями, такими как алко- и наркозависимость, ранее полученная судимость. Это, естественно, отражается на состоянии дисциплины, мотивируемости и моральном духе этих бандформирований, являющихся 1 и 2 корпусами российских оккупационных войск в Украине.

Столько сил сюда согнано, чтобы законсервировать конфликт и держать Украину на коротком поводке. Без интеграции и без развития. Путин думает, что, напичкав Донбасс техникой и вооружением, он удержит территорию. Еще одна причина такой “железной насыщенности” – паническая фобия Кремля, что наши войска пойдут в наступление и погонят это подобие войска в сторону российской границы.

Потому численностью оккупационной группировки стоит оперировать лишь как частью войск противника. Большую опасность представляют рассредоточенные возле нашей границы батальонные тактические группы ВС РФ. Россияне готовы к вторжению в случае наступления наших войск. То есть это основной сдерживающий фактор для проведения нами военной операции по освобождению Донбасса. Плюс взятые на себя обязательства в Минских договоренностях.

Чего ждать от оккупанта? Молниеносной операции для занятия незначительных территорий с целью возвеличивания военного гения Путина? Душегубки по типу выхода из Иловайского котла, с целью нагнетания ужаса на страну, деморализации войск и дискредитации нашего военно-политического руководства? Готовым надо быть ко всем.

Но в российско-украинской войне нет военного решения для победы одной из сторон. Потому спецслужбы РФ и заняты расшатыванием ситуации с целью приведения к власти в Украине политических сил, лояльных к имперским хотелкам Кремля.

Связано ли скопление сил с тем, что в Раду подается законопроект о признании России агрессором? Любые политические события, иногда просто даже церковные праздники, всегда являются поводом для огневых провокаций со стороны агрессора. Этого нельзя исключать и к этому надо быть готовыми. А мы всегда готовы их встретить. Они же об этом знают, у них пропадает боевой запал, некоторые любители поездить в подобные командировки теперь завязывают с таким “туризмом”… Но, с другой стороны, у них бурят хватает. Поэтому не исключено, что они пойдут на военное обострение конфликта.

Источник – Юрий Карин, “Апостроф”

Tags: донбасс, наступление, Украина-Россия

© Гуляй Поле

Украинско-Российское обозрение

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