Россия не собирается выводить войска из Приднестровья

В Кремле выступили против предложения властей Молдовы вывести с территории Приднестровья группу российских войск (ОГРВ)

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

“Безусловно (Москва по-прежнему против). В Российской Федерации и многих других ответственных государств-членов ООН к этой инициативе относятся с большой долей скептицизма, видя в ней угрозу возникновения нового источника открытой напряженности в юго-восточной части Европы. Нам недостаточно уже существующих здесь очагов конфронтации?”, – сказал Карасин.

Он также заявил, что “все рассуждения о возможности слома действующего формата миротворческой операции и вывода российских военных с левобережья Днестра оторваны от действительности и полностью игнорируют мнение жителей Приднестровья, которые видят в них гарантию своего мирного существования”.

В то же время Карасин признал, что часть российских военнослужащих в Приднестровье не входит в миротворческий контингент, а занимается охраной складов в населенном пункте Колбасна, где после распада СССР осталось большое количество боеприпасов.

“Выводить их можно только при условии содействия и гарантий безопасности со стороны заинтересованных властей. И не только приднестровских, но молдавских и, главное, украинских – ведь в таком случае речь будет идти о задействовании фактически заблокированной из-за отсутствия договоренностей между Кишиневом и Тирасполем железной дороги”, – заявил представитель МИД РФ.

Напомним, премьер-министр Молдовы Павел Филип во время выступления на 72-й сессии Генассамблеи ООН в сентябре потребовал вывести российский военный контингент с территории Приднестровья.

В ходе своего выступления он отметил, что вывод российских войск из Приднестровья является “законной просьбой”. Он обратился с представителям стран-членов ООН выступить в поддержку соответствующей инициативы.

Он также потребовал ввести этот вопрос на рассмотрении данной сессии Генассамблеи ООН.

Источник – “Коммерсант“