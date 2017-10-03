Поклонская: выбор между Госдумой и «Матильдой»

Поклонская может лишится своего депутатского мандата. В Госдуме предлагают определится, будет ли Поклонская депутатом или нет – она продолжит свою компанию против «Матильды».

От Натальи Поклонской требуют либо сложить депутатские полномочия в Госдуме РФ, либо прекратить компанию против фильма «Матильда». Об этом сообщает корреспондент агенства “Znak” Екатерина Винокуров.

С депутатом Госдумы Натальей Поклонской проводят беседы в Госдуме и в администрации президента. Ей предлагают определиться: или прекратить кампанию против фильма «Матильда», перешедшую все разумные рамки, или задуматься о выходе из фракции «Единая Россия» и добровольной сдаче мандата депутата. Об этом рассказывают два собеседника Znak.com, близкие к администрации президента.

В последний год Поклонская посвятила себя борьбе с фильмом режиссера Алексея Учителя «Матильда», который рассказывает о юношеском романе Николая Второго и балерины Матильды Кшесинской. Поклонская и ее последователи считают, что фильм оскорбляет чувства верующих. Поклонская в течение года писала сотни жалоб в правоохранительные органы и даже угрожала привлечь сотрудников министерства культуры, выдавших фильму прокатное удостоверение, к уголовной ответственности за экстремизм. Радикальные противники «Матильды» уже забрасывали студию Учителя «коктейлями Молотова» в Санкт-Петербурге, врезались во входную группу кинотеатра «Космос» в Екатеринбурге.

«Поклонской предлагают определиться: или она работает в Госдуме как депутат фракции „Единая Россия“, или сдает мандат и борется с „Матильдой“ и проповедует свои клерикально-монархические взгляды, уже не ассоциируясь с правящей партией и органами власти. При этом, если она выберет путь сдачи мандата, она может, если захочет, даже принять участие в президентских выборах, такая возможность с ней тоже обсуждается», — рассказывает один из собеседников издания.

Другой собеседник отмечает, что проблема с Поклонской — один из немногих случаев, когда между руководством администрации президента и Госдумы в последнее время достигнут консенсус.

Но вот что делать, если Поклонская наотрез откажется сдавать депутатский мандат, не совсем ясно. Выгнать из Госдумы один из символов «крымской весны» может оказаться не так-то просто. Согласно закону «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации», досрочно полномочия депутата прекращаются по собственному желанию, в случае избрания депутата в региональный или местный парламент, назначении на государственную должность, участия в коммерческой деятельности, вхождения в состав органов управления иностранной неправительственной организации, наличия зарубежных счетов, непредоставления декларации о доходах, утраты гражданства, признании недееспособности, смерти, а также неисполнения в течение 30 дней обязанностей депутата Госдумы. Пока что-либо из этого списка к Поклонской применить сложно: на заседания она ходит, бизнесом не занимается.

Что касается планов по участию в президентских выборах, Поклонская пока публично опровергает такие свои намерения и говорит о поддержке действующего президента Владимира Путина.

Эксперты считают, что уговорить Поклонскую добровольно сдать мандат будет правильным решением.

Если Поклонская просто прекратит кампанию против «Матильды», больших очков власти не заработают. Надо чтобы все поняли: это именно власть осадила экс-прокурора, отмечает политолог Аббас Галлямов.

«В этом случае интеллигенция будет властям благодарна. Процесс отчуждения людей от системы будет приостановлен, ведь они убедятся, что система вполне вменяема и деятельность „черносотенцев“ не одобряет. Более того, станет очевидным, что система сильна: она сохраняет способность урезонивать своих наиболее ретивых сторонников».

С ним согласен глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев. «Выражать позицию — это нормально, ненормально доводить позицию до фанатизма и мании. Ей действительно надо определиться. Хочет ли она, чтобы её воспринимали как человека адекватного? Понимает ли, какой ущерб наносит авторитету Госдумы? Ответ узнаем скоро», — говорит Калачев.

Глава «Агентства политических и экономических коммуникаций» Дмитрий Орлов отмечает, что, если Поклонская примет участие в выборах президента, ее монархически-клерикальные взгляды может поддержать электорат, сравнимый с ядром поддержки ЛДПР — не более 4%.

«В архитектуре кампании она, если будет баллотироваться, может занять нишу „агрессивного радикала“, которого, естественно, должен победить основной кандидат. Понятно, что, выступая в подобной роли, она не должна ассоциироваться ни с властью, ни с крымской патриотической мобилизацией», — считает Орлов.

Справка “Гуляй Поля”: Наталья Полконская — родилась 18 марта 1980 года в поселке Михайловка Ворошиловградской (ныне Луганской) области Украинской ССР, бывшая гражданка Украины, принявшая российское гражданство, поддержав оккупацию и аннексию полуострова. Широко известна под сетевым мемом “Наш-Мяш”.

Школу закончила в поселке Михайловском, в 1997 году. Высшее образование получила в евпаторийском филиале харьковского университета внутренних дел, в городе Евпатория Автономной республики Крым, окончив его в 2002 году.

Свой трудовой путь начала с должности помощника прокурора, работая в Красногвардейском районе (2002-2006 гг.) и Евпатории (с 2006 по 2010 год). В 2010-2011 году Поклонская занимает должность в прокуратуре Крыма. После в 2011-2012 годах работает в крымской столице, занимая пост межрайонного прокурора по природоохранной деятельности. Вскоре после повышения до старшего прокурора генпрокуратуры Украины Поклонская уезжает в Киев, где работала в столичной генеральной прокуратуре.

В годы работы в Крыму участвовала в качестве государственного обвинителя в ряде резонансных дел. В том числе выступала обвинителем на процессах против активистов Русских общин, в частности требовала максимального наказания для Виктора Сажина, которого судили по обвинению в организации массовых беспорядков.

В 2014 году, во время Революции Достоинство подала рапорт на увольнение и взяв отпуск уехала в Крым. С 13 марта 2014 года находится в розыске в Украине, за действия направленные на захват власти в Крыму и пособничество российской оккупации полуострова. 25 марта, поддержав оккупационные власти вступила в должность прокурора Крыма, уже в структуре российской прокуратуры.

В этот период Наталья Поклонская отличилась возбуждением ряда дел против проукраинских активистов. Наибольший резонанс вызвали инициированное прокурором Крыма дело о запрете Меджлиса крымскотатарского народа, уголовное преследование в отношении заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза, а так же в отношение председателя Меджлиса Рефата Чубарова и лидера крымскотатарского народа народного депутата Украины Мустафы Джемилева.

В сентябре 2016 года Наталья Поклонская сложила с себя полномочия прокурора Крыма в связи с избранием ее депутатом Государственной Думы РФ. Став депутатом законодательного российского собрания, заняла должность председателя комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами. Кроме того, Наталья Поклонская стала заместителем председателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции.

Последнее время известна своими высказывания о царе Николае II, частности особую популярность имеет ее утверждение о “мироточении” бюста Николае II, вызывающая волну троллинга в ее адрес.

«Мне звонят из прокуратуры Крыма, говорят, что сегодня утром замироточил бюст Николая II… Это чудо, которое не объяснят ни ученые, никто. И это в столетнюю годовщину. Государь нам помогает ведь. Они погибли для того, чтобы мы сделали Россию процветающей и великой. Мы обязаны это сделать», — заявляла Наталья Поклонская

Особую известность Наталье Поклонской принесла активная компания против фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда», повествующего о романтических отношения между царем Николае II и балериной Матильдой Кшесинской. В результате,Наталья Поклонская стала лидером российской религиозной секты “царебожников”, прославившихся своими агрессивными действиями,частности сожжением кинотеатра в Екатеринбурге.

Помимо уголовного преследования в Украине, с 12 мая 2014 года Наталья Поклонская числится во второй части санкционного списка Европейского союза (ЕС), с 5 августа 2014 года — в японском списке, среди российских политических и государственных деятелей, в отношении которых в связи с присоединением Крыма к Российской Федерации введены визовые и финансовые ограничения. Также Наталья Поклонская включена в санкционные списки Австралии, Швейцарии, Лихтенштейна и Норвегии.

Источник – “Znak“