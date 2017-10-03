Главред “Эха Москвы” увидел опасность распада России по языковому принципу

Русский язык способен развалить Россию.

В России опасаются развала страны по национальному признаку. Об этом в интервью «Новой газете» заявил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

По его мнению, последние заявления президента Владимира Путина о русском и других языках в российских школах будет иметь самые негативные последствия. Напомним, что президент России заявил, что «заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского». Алексей Венедиктов прокомментировал эту ситуацию отвечая на вопросы корреспондента «Новой газеты» Илье Азару.

«Но для меня самая опасная история — это не про Навального, а про русский язык в национальных республиках. Российская империя развалилась ровно поэтому, ведь все национальные окраины поддержали сначала Февраль, потом Октябрь», – подчеркнул Алексей Венедиктов, в своем интервью.

Алексей Венедиктов видит похожесть общественной и политической ситуации в современной России с ситуацией во время развала СССР в 1991 году. По его мнению прослеживается полная аналогия.

«Они все в августе 91-го года стали заявлять о суверенитете. Это в третий раз. Я думаю, что это большая ошибка», – добавил шеф-редактор «Эхо Москвы» говоря о нынешней ситуации.

“Гуляй поле”