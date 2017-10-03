«Губернаторопад», как усилие власти Путина в регионах

Наметившийся «губернаторопад» только начался, но тенденции его осуществления четко прослеживаются. Кремль усиливает свое влияние в регионах перед президентскими выборами.

На фоне событий глобального масштаба, такого, как референдум о независимости в Каталонии, способного изменить геополитические расклады в Европе, и событий локально-регионального масштаба в самой России, таких, как запреты в регионах митингов в поддержку Алексея Навального, осталось практически незамеченным один очень сильный предвыборный ход Кремля.

На прошлой неделе в России был дан старт «губернаторопаду», Кремль начал менять своих ставленников в регионах. Первыми под раздачу попали одни из самых верных и надежных для Кремля их ставленника – губернаторы Нижегородской области Валерий Шанцев и Самарской области Николай Меркушкин.

Николай Меркушкин персонаж ставший уже эпическим за годы своего губернаторства в Самарской области. Назначенный первым указом Владимира Путина, после инаугурации на пост президента в 2012 году, Николай Меркушкин развернул в Самарской области такую бурную деятельность, которую сами самарцы характеризуют: «Там дел на 700 лет лесоповала».

Особую известность самарскому губернатору принесли его прошлогодние предвыборные выступления, ходе которых он заявил работнице одного из предприятий области, что никогда не будет платить ей зарплату, это крылатая фраза стала настоящим хитом российских и украинских СМИ; безапелляционное обвинил Галину Старовойтову в агентурной работе на Госдеп, с получением ей специальных инструкций по развалу СССР и многие другие его высказывания, затмевающие перлы Виктора Черномырдина, например: «Это вы сделали все, что бы мы для народа ничего не сделали».

Однако, самарцам Николай Меркушкин запомнился прежде всего его конфликтом с региональными элитами; тотальной зачисткой регионального политического и бизнес поля Самарской области, с расстановкой на ключевые посты в губернии и губернской столице своих людей из Республики Мордовия, где он ранее был главой республики; махровыми махинациями с выборами, чего стоит прямо так советский результат голосования за его кандидатуру на губернаторских выборах – он получил почти 92% (!!!) голосов при почти 62% официальной явке избирателей.

Это если не считать полный провал губернатором Николаем Меркушкиным строительства самарского стадиона к Чемпионату мира 2018 года. Объект, можно сказать стратегического значения, до сих пор не имеет утвержденного плана строительства…

В целом, в отношении «дедушки Коли», как прозвали его сами самарцы, мысли жителей губернии сводились к двум желаемым вариантам развития событий: либо скорее бы его вынесли вперед ногами до ближайшего кладбища; либо отправили бы его вместе с его дружной «мордовской» командой в «гостеприимный и солнечный Магадан», по совокупности его достижений в соответствии со статьями Уголовного кодекса. Стоит ли говорить, что отставка «дедушки Коли» воспринята самарцами, просто как национальный праздник. Впрочем, отставку самого преданного Владимиру Путину губернатора, можно считать очень даже почетной – следующим указом президента Николай Меркушкин назначен спецпредставителем президента при Всемирном конгрессе финно-угорских народов…

Но примечательна не деятельность Николая Меркушкина, порождающая в регионе общественные настроения на грани сепаратизма и радикализма, а выбор кандидатуры на замену. Как говорил Иосиф Сталин, столь почитаемый в нынешней России кровавый тиран: «Кадры решают все!». В своем выборе Кремль продемонстрировал, на сей раз, качественно продуманную тактику, в свете предстоящих президентских выборов. Отметим, что начавшийся «губернаторопад» и стал реальным стартом президентской предвыборной компании Владимира Путина.

Заменили Николая Меркушкина на самарского политика единороса Дмитрия Азарова, фамилия которого у украинцев вызывает ассоциации с бывшим премьер-министром Украины Николаем Азаровым. Однако, для самарцев Дмитрий Азаров запомнился как один из лучших, за последние четверть века, мэр города.

Дмитрий Азаров работал, правда, не очень долго, еще в команде эпического самарского мэра, эсера Виктора Тархова, про которого Борис Грызлов, тогда спикер Госдумы, сказал: «В Самаре живут неправильные люди, и они выбрали себе неправильного мэра». Позже, уйдя из команды Виктора Тархова, Дмитрий Азаров занимал пост министра природопользования Самарской области.

В итоге, борьба самарцев с федеральным центром в лице центрального политсовета «Единой России» завершилась досрочными мэрскими выборами. Мэра Виктора Тархова сменил на его посту Дмитрий Азаров, выдвинутый кандидатом на пост по результатам внутрипартийного праймериз «Единой России». Надо отметить, что будучи мэром Дмитрий Азаров сделал очень многое для благоустройства города и создания комфортной среды обитания, чем и запомнился самарцам.

При губернаторе Николае Меркушкине Дмитрий Азаров был удален из губернии, с назначением его сенатором в Совет Федерации от Самарской области. В этой должности Дмитрий Азаров и пребывал вплоть до своего губернатором.

Назначение Дмитрия Азарова, свидетельствует о тактически продуманных действиях Кремля по укреплению своих позиций в регионах, в частности в ключевой губернии Поволжья – Самарской области. Выбор такого политика продиктован не столько желание продвинуть свой «кадровый резерв», сколь необходимостью обеспечить «правильные» результаты выборов регионе.

Несомненно, что именно Дмитрию Азарову, как представителю «Единой России» придется добиваться на региональном уровне «широкой народной поддержки» действующего президента. Задача будет не простая, с учетом особой любви самарцев к «Единой России» и федеральному центру, которые в общественном сознание жителей губернии, ассоциируются со всеми навалившимися на них бедами.

Однако, у Дмитрия Азарова, есть ряд козырей в рукаве: во-первых, новый губернатор пользуется уважением и поддержкой жителей Самары, что уже обеспечивает по крайней мере треть голосов избирателей за Владимира Путина. С другой стороны Дмитрий Азаров не имеет конфликтов, как с региональными элитами, так и с федеральным центром, что дает ему широкое поле для политических маневров, по привлечению союзников и получения, хотя бы на время предвыборной компании – серьезных преференций для губернии.

Вполне вероятно, что по окончанию предвыборной компании Дмитрия Азарова снова «задвинут» на задворки региональной или федеральной политики, отправят хоть и в почетную, но все же, отставку. Могут и вовсе удалить из страны Дмитрия Азарова, назначив послом в куда ни будь в Зимбабве.

Источник – Олег Шро, специально для “Гуляй Поля”