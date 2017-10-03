Украинский взгляд на референдум в Каталонии

Меня крайне поражает и раздражает реакция моих френдов на события в Каталонии. Опять все разбились по командам болельщиков и никто практически не желает разбираться по существу.

Несколько типов реакций и мои комментарии к ним.

«Раз полиция бьёт кого-то, эти “кто-то” правы!!!»

Так можно оправдать вообще что угодно. Полиция применяет силу не на ровном месте. Во всяком случае, в цивилизованных странах, мягко говоря, не слишком распространено применение силы без серьёзных оснований. Надо разбираться с тем, насколько применение силы правомерно и насколько оно соразмерно. Картинки можно подобрать какие угодно. Я вот не возьмусь, основываясь на имеющейся информации, делать вывод о соразмерности. Правомерность — по крайней мере, формальная — у полиции, на мой взгляд, есть.

«А-а-а-а! Сепаратисты! Всех на фонарь, задавить танками! Помните, как на Донбассе было?!»

Возможно, имеет смысл обсуждать не свои болячки, а реальные события? Каталония много веков была отдельной страной, каталонцы — отдельным народом, каталонский язык — отдельным языком. Если уж нет сил не проводить аналогии, то скорее уместна аналогия с Украиной в составе Российской империи, а не со «свободолюбивым народом Л/ДНР» в Украине. Тем более что прямых аналогий будет масса, например, с многовековыми попытками насильственной ассимиляции.

«РФ их поддерживает — значит, мы за неделимую Испанию!»

РФ поддерживает хаос. Вопрос не в независимости Каталонии, вопрос в любом кипише и возможности осложнить жизнь ЕС. Но довольно странно оценивать события в нейтральной и скорее союзной, чем враждебной нам стране по реакции третьей страны. Вообще, подход «Если Евтушенко против колхозов, то я за!» вполне простителен поэту, но вряд ли может быть признан признаком психического здоровья.

«А почему с Мадридом не согласовали? Вон пусть с Шотландии пример берут!»

Каталония пыталась согласовать референдум с Мадридом более десяти лет. Во всяком случае, я помню разговоры об этом ещё до создания еврозоны. Но как раз совершенно непримиримую позицию по поводу референдума заняли власти Испании. Даже не сейчас, а последовательно занимают последние n-адцать лет. Так, не имеющий юридических последствий опрос 2014 года встретил активное противодействие Мадрида самим фактом проведения. Сейчас, насколько я могу судить, не слишком конструктивную позицию занимают обе стороны.

А вопрос действительно непростой. Причём совсем не изолированный. Подобных скрытых противостояний только в Европе можно насчитать чуть ли не десяток. Самые известные — это Шотландия и франкофоны. И, с одной стороны, какого-то простого ответа нет, с другой — необходимо (не нам, естественно, а миру в целом) вырабатывать некоторые универсальные принципы выхода из подобных ситуаций.

В чём основные проблемы?

1. Сугубо европейская. При более-менее детальном анализе становится понятно, что рассказ о национальных государствах как основе Европы — это миф. Большинство европейских государств в сегодняшних контурах возникли относительно недавно. Причём возникли не в результате самоопределения народов, а в результате компромиссов или навязывания воли после очередных войн. И в массе своей включают районы компактного проживания не одного, а нескольких народов. В той же Испании, кроме каталонцев, есть ещё и баски, которые вот уже чёрт знает сколько лет ведут де-факто войну за независимость. И таких районов на карте Европы хватает. Если Каталония не в результате конструктивного с обеих сторон переговорного процесса с Мадридом, а силой продавит суверенитет, то это может открыть в Европе ящик Пандоры.

2. Международно-правовая. Существуют два базовых принципа международного права: право нации на самоопределение и правило нерушимости границ. Причём эти два правила очень часто противоречат друг другу. Но ни одно из них не имеет большего веса (юридической силы), чем второе. В результате в каждом подобном конфликте каждая из сторон убедительно ссылается на международное право. Никаких алгоритмов решения вопроса о том, которое из правил «важнее» в каждой конкретной ситуации, не существует. Причём даже не видно шансов на то, чтобы в обозримом будущем такие признанные мировым сообществом алгоритмы возникли. Как их не формулируй, найдётся ключевая для международного консенсуса страна, которую такой вариант не удовлетворит. Например, мне сложно вообразить, какой вариант устроит Китай. А на повестке дня уже курдский вопрос, по которому общеисламского консенсуса нет и не предвидится.

3. Сама концепция национального государства на сегодняшний день выглядит достаточно неоднозначно. Во всяком случае, нет и близко консенсуса, что в данном случае понимать под «национальным». Если понимать «национальный» в смысле политической нации, то само понятие выглядит избыточным, потому что граждане любого государства автоматически образуют политическую нацию, если на это согласны. Если же понимать «национальный» в этническом, языковом, конфессиональном и далее по списку смыслах, то мы наталкиваемся на массу противоречий, начиная от весьма размытого понимания кого считать «нацией», а кого — так, «субэтносом», и заканчивая необходимостью пересматривать границы чуть ли не трети государств на карте мира.

И я уверен, что это лишь небольшая часть критически важных вопросов для серьёзного обсуждения. Причём даже по тем из них, о которых я хоть какое-то представление имею, я наверняка могу ошибаться в своих оценках. Что-то мне подсказывает, что большинство активно высказывающихся комментаторов владеют материалом не намного лучше меня. Но активности и агрессивности занимаемой позиции это совершенно не мешает, я уже видел статусы «Все, кто за/против независимости Каталонии, немедленно отфрендтесь!».

Это наводит на довольно грустные размышления. Я всё больше склоняюсь к весьма печальному мнению, что большинству наших граждан, включая активную часть оных, для принятия решений, в принципе, не нужна и не важна информация. Чтобы занять позицию (естественно, единственно верную и абсолютно непримиримую) по любому вопросу, знание сути вопроса совершенно не требуется. В каком-то смысле сам вопрос вообще оказывается не важен. Решения принимаются по некоторому странному набору критериев, которые ещё предстоит в дальнейшем выявить психиатрам в своих профессиональных исследованиях.

Причём с Каталонией ещё ладно. Пошумим и успокоимся — на решения, которые нам принимать, не слишком влияет. Но ведь примерно то же самое происходит и с теми вопросами, которые решать нужно нам самим. Просто в случае вопросов нашей повестки дня это не настолько бросается в глаза, у каждого есть обычно хоть какая-то минимальная информация по обсуждаемому вопросу. А вот методология принятия решений, по всей видимости, очень похожа.

Это легко проследить по любому спору. Опять-таки, Каталония — очень удобный пример для исследований. Львиная доля участников имеют более чем скромные познания в этой теме. Каждый что-то себе нагуглил. Стороны обмениваются аргументами, я даже сейчас не хочу обсуждать их качество и достоверность. Но совершенно очевидно, и было прямо видно в нескольких дискуссиях, что часто одна из сторон приводит факты, до сих пор второй стороне не известные. И я ни разу не видел, чтобы эти факты привели к изменению позиции. Ещё раз: ни разу! То есть факты, в принципе, не важны. Больше того, стороны не просто не меняют свою точку зрения — они отказываются даже обсуждать неудобные для своей позиции факты. Я всё ждал, когда же начнутся взаимные обвинения в порохоботстве/зрадофилии, проплаченности и работе на Кремль. Пока не дождался, но, думаю, шансы у меня хорошие.

Люди, ау! Ну давайте всё-таки временами пробовать включать мозг! Невозможно же жить и как-то совместно действовать, если не слышать и не желать слышать друг друга, начисто игнорировать факты и логику. Грустно это всё.

P.S. А стоит или не стоит предоставлять независимость Каталонии — я понятия не имею. Что очень удачно сочетается с тем, что меня никто и не спрашивает. Я не гражданин Испании, не житель Каталонии и не имею права голоса по данному вопросу. Совета никто из участников у меня тоже почему-то не спрашивал. И Украина пока что не супердержава, которая в состоянии навязать сторонам свою позицию.

Источник – Никита Соловьев, “Петр и Мазепа”