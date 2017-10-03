«Крым»: пропаганда повторяется, как фарс

Цель фильма Алексея Пиманова “Крым” – оправдать репрессии, которые начались с первых же дней оккупации Крыма, и продолжаются до сих пор.

На прошлой неделе в российский прокат вышел фильм «Крым», посвященный событиям весны 2014 года. Картина обозначается его создателем Алексеем Пимановым как «история о любви, вере и чести, о силе духа и настоящей дружбе на фоне реальных событий крымской весны 2014 года». Более подробная аннотация поясняет, что это «лента об истории двух влюбленных молодых людей, которые оказались по разные стороны «баррикад» во время событий отделения Крыма от Украины». По сюжету, украинская журналистка Алена и бывший севастопольский морпех Александр встречаются в Крыму на раскопках средневекового города Мангуп-Кале, и мгновенно влюбляются друг в друга. Однако позже, когда в Украине происходит Евромайдан, выясняется, что Алена – его убежденная сторонница, равно как Александр – не менее рьяный его противник. Этот конфликт влюбленные не могут разрешить на протяжении всего фильма.

1. Знакомство влюбленных начинается с загадочного слова «фигадно», которое потом повторяется в самые драматичные моменты киноленты и, очевидно, является символом их любви.

2. Приезжая к Алене на Майдан, Саша героически спасает из огня «беркутовца» Петра. При этом он умудряется добраться до «спасаемых» со стороны протестующих, в разгар стрельбы и схватки, и не получает при этом ни пули, ни удара случайной дубинки от тех, кого бросился спасать. Славные бойцы «Беркута» не забывают пожаловаться ему на отсутствие приказа зачистить ту самую толпу, где находится его девушка. После этого Петр становится лучшим другом Саши, и их отношения, к слову, наполнены гораздо большей теплотой и преданностью, чем его отношения с Аленой.

3. Активисты Майдана преследуют автобусы с едущими домой крымчанами практически до самой границы Крыма, где нападают на безоружных пассажиров, жгут их заживо прямо в автобусах, избивают и убивают, и все это одновременно. При этом они проделывают все вышеописанное, дополняя экзекуцию словами: «Значит, ты не любишь Бандеру?» – как и подобает «кровавой киевской хунте». Там же присутствует Алена, на глазах которой ее друзья едва не убивают ее возлюбленного. Тем не менее, она остается все так же предана идеалам Евромайдана – как и подобает «зомбированной майданутой».

4. Приехав к Александру в Крым, Алена, сидя в компании беркутовца Петра, произносит тост «за вас, мужчин, наших защитников», а потом, не меняя выражения лица, называет «Беркут» убийцами, а «бандеровцев» – героями, – как и подобает «зомбированной майданутой».

5. При этом весь Крым наполнен «бандеровским подпольем», засевшим в каждой гостинице, многочисленными диверсантами и снайперами. В конце фильма «бандеровцы» прямо обозначают, что это «наши снайперы» – видимо, специально для тех «неблагонадежных» зрителей, которые не догадались об этом с самого начала. Главных «бандеровцев», как и положено, зовут Микола и Богдан. Правда, разговаривают они на чистом русском языке даже между собой – видимо, чтобы не травмировать украинской речью чувствительного российского телезрителя.

6. Между героями «Крымской весны» и «бандеровским подпольем», снайперами, диверсантами и прочими «врагами народа» периодически возникают кровавые перестрелки и погони, что дает всем участникам эпопеи моральное право постоянно повторять, что в Крыму «идет война». Как этот тезис согласуется с главным постулатом российской пропаганды о том, что войну в Крыму удалось предотвратить, притом без единого выстрела, создателей картины заботит мало. Однако, несмотря на все сюжетные потуги, видимость войны в фильме создать так и не удается, и даже главные герои, скрепя сердце, признают, что полуостров – это «спокойный край». Зато в фильме с размахом показано, как этот самый «спокойный край» захватывает российская армия – с применением танков, авиации и т.д. – как и подобает «отважным героям Крымской весны». Это, пожалуй, был единственный эпизод в фильме, показанный реалистично.

7. Первая и единственная сцена близости Алены и Александра происходит в гостинице, когда Алена мертвецки пьяна, и мало соображает, что делает. Именно тогда, услышав волшебное слово «фигадно», главный герой овладевает ею при минимальном сопротивлении – как и подобает «отважному герою Крымской весны».

8. Друзья, соратники по Майдану и единомышленники Алены берут ее в заложники, угрожая оружием – как и подобает «кровавой киевской хунте». Диалоги, как уже упоминалось, по-прежнему ведутся по-русски.

9. Даже после того, как лучшие друзья едва не пристрелили ее, Алена не меняет своих взглядов, и через несколько месяцев после описанных событий, давясь слезами, рассказывает украинскому телезрителю о «временно оккупированной территории Крыма» – как и подобает «зомбированной майданутой». При этом ее речь в эфире украинского телеканала, опять же, ведется на чистом русском языке. Happy end. Честно говоря, все перечисленное напоминает даже не российскую пропаганду времен аннексии Крыма, а некую фарсовую пародию на нее.

Что касается художественных достоинств картины, они тоже были оценены зрителями, мягко говоря, весьма критично. На сайте «Кинопоиск» фильм получил два балла из десяти.

«Абсурдное зрелище, конечно, получилось, ибо не веселился я так сильно со времен боев в «Тарасе Бульба», вот где казалось достигла своего пика халтура, но нет, пик превзойден, а дно проломлено», – делится впечатлениями один из зрителей.

«Режиссура: отсутствует. Человек, снявший это, не имеет никакого представления ни об авторском почерке, ни о режиссерском стиле, ни о видении, ни о банальных визуальных эффектах. Никакой реальной атмосферы, никакого ритма, никакого… ничего!», – вторит ему другой.

Впрочем, если посмотреть на другом сайте, можно увидеть обилие положительных отзывов – правда, порой слишком похожих друг на друга, и почему-то часто написанных пользователями с одним и тем же именем.

«Обычно не пишу отзывы, но тут прямо эмоции зашкаливают. Фильм до слез и до дрожи. И саундтрек идеально подходит, и сюжет интересны и не банальный, как могло бы показаться. Актеры справились с ролями. Им веришь от и до. И сама история получилась очень трогательной и настоящей», – сообщает один из зрителей.

«Качественно сделан фильм, по мне, это упор на совесть, а не на то, что мы у кого-то там отобрали! Рекомендую посмотреть!», – говорится в другом отзыве. Правда, критические комментарии проскальзывают и здесь. «Надо обязательно посмотреть этот фильм – чтобы еще раз убедится, до какой низости, лжи и лицемерия опустилась наша страна в пропагандистском угаре!», – советует автор одного из комментариев.

Если же говорить серьезно, пропагандистские цели, которые ставили создатели и заказчики нового фильма, в общем-то, понятны. Картина очевидна была призвана показать всю подлость и жестокость «бандеровцев» и продемонстрировать оправданность аннексии полуострова (к слову, последнее у авторов так и не вышло). Однако, на мой взгляд, у фильма была еще одна цель – оправдать репрессии, которые начались с первых же дней оккупации Крыма, и продолжаются до сих пор.

В самом деле, если жители постоянно ожидают «поездов с бандеровцами», это может объяснить появление так называемой «самообороны Крыма», которая прославилась похищениями, пытками и внесудебными расправами над неугодными в первые месяцы «крымской весны». При этом тот факт, что даже в фильме Пиманова никаких «бандеровцев» на вокзал в итоге не прибывает, значения не имеет.

Более того, если принять на веру, что Крым буквально напичкан диверсантами, которые могут замаскироваться даже под официантов в отелях, это объясняет все обыски и аресты, которые проводятся на полуострове в наши дни. Ахтем Чийгоз, Ильми Умеров, Умер Эмирамзаев, Сервер Караметов, Ренат Параламов – это имена людей, в отношении которых в течении последних пары недель были вынесены политически мотивированные приговоры, либо применены необоснованные задержания и пытки.

Новые имена в этом списке появляются буквально каждую неделю, и, по прогнозам экспертов, в дальнейшем репрессии в Крыму будут лишь усиливаться. Громкие поимки «крымских диверсантов», впервые опробованные в августе 2016 года, тоже повторяются с завидной регулярностью. Буквально в последние дни сентября в Симферополе вновь были задержаны двое «украинских шпионов»: Дмитрий Долгополов и Анна Сухоносова. Этому списку пока так и не видно конца. Словом, создание атмосферы «невидимой войны в спокойном крае» как нельзя лучше оправдывает расправы над жителями этого самого края.

Ксения Кириллова, специально для “Гуляй Поля”