Премьер-министр РФ утвердил правила пользования кадилом

Глава правительства своим постановлением установил правила противопожарного режима в церквях и храмах.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил нормы профилактики пожаров на объектах религиозного назначения, внеся поправки в Правила противопожарного режима в России.

«До настоящего времени специального регулирования в части пожарной безопасности объектов религиозного назначения не было», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Утвержденный Медведевым документ, в частности, запрещает хранение в молельных залах горючих жидкостей, за исключением тех, что предназначены для проведения обрядов. При этом запас таких жидкостей не может превышать 5 литров (для помещений с отделкой из негорючих материалов установлена предельная норма в 20 литров).

Источник – РБК