Гройсману пожаловались на НАК “Нафтогаз” из-за срыва отопительного сезона

Из-за манипуляций в НАК “Нафтогаз Украины” в Украине может быть сорван отопительный сезон 2017-2018 гг. Об этом глава НКРЭКУ Д.Вовк указал в обращении к главе правительства Владимиру Гройсману.

Он отметил, что накануне стартующего отопительного сезона сложилась критическая ситуация с обеспечением газом объектов теплоэнергетики. Причина критической ситуации – уклонение “Нафтогаза” от надлежащего выполнения правительственных нормативов. Речь идет о Постановлении КМУ от 22.03.2017 № 187, утверждающем Положение, регулирующее специальные обязанности субъектов рынка газа для обеспечения общественных интересов.

Документ возлагает на “Нафтогаз” обязанность поставлять газ производителям тепловой энергии при условии надлежащих расчетов. Также НАК “Нафтогаз” определили поставщиком со специальными обязанностями для производителей тепловой энергии. При этом Положение не устанавливает случаев, при которых НАК имеет право отказать в заключении договора поставки природного газа.

Один из ключевых пунктов документа состоит в том, что “Нафтогаз” может не поставлять газ потребителю-должнику, который ненадлежащим образом рассчитывается за потребленный газ. Таким образом заключение договора поставки между поставщиком со специальными обязанностями и определенным кругом потребителей – обязательное условие, закрепленное действующим законодательством.

Важно, что НАК ни при каких обстоятельствах не может отказать потребителю-производителю тепловой энергии, который подпадает под действие Положения, в заключении договора поставки газа.

При этом в случае наличия задолженности со стороны потребителя “Нафтогаз” должен действовать по аналогии с любым оператором газового рынка. В первую очередь – прекратить или ограничить газоснабжение, начислить штрафные санкции и так далее.

Исходя из приведенных условий в НКРЭКП заявляют о намеренных манипуляциях со стороны НАК, поскольку с отдельными производителями тепловой энергии государственный монополист не заключил договоры.

“При этом НАК “Нафтогаз” не инициирует мероприятия по прекращению поставки газа производителям тепловой энергии, которые являются ее должниками за природный газ, как это предусмотрено Правилами поставки”, – говорится в письме НКРЭКУ.

В Нацкомиссии подчеркнули, что в ходе проверки НАК “Нафтогаз” установили физическое отсутствие договоров компании с операторами ГРС на услуги по прекращению поставок газа.

“Как следствие, через намеренное манипулирование НАК “Нафтогаз” с номинациями весь потребленный объем газа производителями тепловой энергии, по которым отсутствовали номинации и не были обеспечены НАК “Нафтогаз” меры по прекращению газоснабжения, искусственно считался несанкционированным объемом”, – указывает в письме Д.Вовк.

По его словам, этот объем отнесен на соответствующего оператора газораспределительных систем. В результате оператор ГТС выдвигал оператору ГРС требование об уплате такого объема с коэффициентом 1,2. А последний выставлял производителям тепловой энергии счета за компенсацию отобранного газа с коэффициентом 2, что привело к искусственному росту задолженности производителей тепловой энергии.

“Таким образом, производители тепловой энергии по итогам месяца были искусственно вынуждены платить за природный газ не по цене, установленной КМУ, а по цене более чем в два раза выше рыночной”, – заявили в НКРЭКУ.

Таким образом можно констатировать, что помимо вполне реального срыва отопительного сезона действия НАК “Нафтогаз Украины” направленны на тенизацию отрасли, стимулируют создание коррупционных схем и в целом противоречат национальным интересам государства, в том числе закрепленных международными обязательствами Украины.

Источник – “Багнет”