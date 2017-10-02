Русские националисты требуют мира

«Русский марш» в России пройдет под лозунгами «Мир!» и «Нет войне!»

В среде русских националистов растут антивоенные настроения. Лидеры русских националистических партий и движений в России выдвигают лозунги мира, для планируемых ими акций.

С таким заявлением выступил организатор традиционных «Русских маршей» Иван Белецкий, лидер российской «Партии националистов».

«Одна из основных повесток Русского Марша – это «Мир», «Нет войне». Часть националистического движения считает, что повестка «Мира» должна быть поставлена во главу угла. Согласен, готов поддержать инициативные группы.» – написал лидер русских националистов на своей страниц в Facebook.

Одна из основных повесток Русского Марша – это «Мир», «Нет войне». Часть националистического движения считает, что повес… Опубліковано Иваном Белецким 29 вересня 2017 р.

Иван Белецкий – организатор “Русских маршей”, в настоящее время – лидер “Партии националистов”, соратник и заместитель по партии Дмитрия Демушкина, русского националиста который сейчас отбывает срок по приговору Нагатинского суда города Москвы, с обвинением в экстремистской деятельности.

«Русские марши» в России традиционно проводятся с 2005 года на День народного единства 4 ноября. Организовывают «Русские марши» российские право-радикальные партии и движения, отождествляющие себя русским национализмом. Проведение этих маршей власти в Москве и регионах неоднократно запрещали, тем не менее их проводят каждый год.

В тоже время в России растут антивоенные настроения среди представителей других политических сил. В частности, в городе Санкт-Петербург регулярно проводит антивоенные акции под эгидой «Антивоенного комитета» возглавляемого гражданской активистской Дианой Ретинской. «Антивоенный комитет» делает упор на антивоенный характер своих акций, требуя от властей страны прекратить российскую агрессию против Украины, отказаться от участия в войне в Сирии.

АНТИВОЕННЫЙ КОМИТЕТ. 17 сентября, 2017г.Не ожидала. Шоу сегодня вышло по самое по башке)))Одиночный пикет мгновенно ма… Опубліковано Дианою Ретинською 17 вересня 2017 р.

Источник – “Гуляй поле”