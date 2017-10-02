Задержаны диверсанты, подрывающие памятники по Украине

Следы ведут к скрывающемуся в Москве Владимиру Олейнику из “Комитета спасения Украины”.

В понедельник, 2 октября, глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил о задержании группы диверсантов, имевших задание из Москвы взорвать венгерский памятник на границе с Украиной.

По данным правоохранительных органов, задание им надлежало выполнить как можно скорее, поскольку отношения между нашей страной и Венгрией ухудшились, а теракт против венгерского памятника на Верецком перевале в Закарпатской области должен был подлить масла в огонь.

Однако специалисты уголовного розыска Нацполиции задержали злоумышленников возле границы. При задержании у них изъяты: гранаты РГД-5, специально подготовленное взрывное устройство с присоединённым газовым баллоном для детонации и гранаты РГД-5.

Задержанными оказались жители Черкасской области. Разрабатывала их специальная группа уголовного розыска под непосредственным руководством Князева и Аброськина.

По словам Авакова, уже доказана причастность данной группы к 9 преступлениях совершенным в 2016-2017 годах и направленных на разжигание ксенофобии, религиозной нетерпимости и международных конфликтов.

Фиксация на месте преступлений, образцы и анализы ДНК, признательные показания данные после задержания свидетельствуют − задержана преступная группа.

Именно эти люди в ночь на 19 ноября 2016 года осквернили в Черновцах синагогу. Напавшие написали «Смерть жидам» и нанесли символ христианского православного креста.

Уже 21 декабря 2016 года в Умани злоумышленники проникли на могилу рабби Нахмана и бросили голову свиньи с вырезанной свастикой. Тогда Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко дал поручение прокурору Черкасской области взять под жесткий прокурорский контроль процесс расследования преступления.

Далее 8 июня 2017 года эта же группа бросила самопальную гранату в Посольство США. Взрыв произошел примерно в 00:05—00:10. Взрывное устройство сработало между высоким забором посольства и флагштоком. От взрывов неизвестных устройств никто не пострадал. Взрывотехники и кинологи с разрешения дипломатов ночью обследовали территорию вокруг посольства. Им удалось разыскать остатки “бомб”, больше похожих, по словам наших источников в МВД на самодельные “шутихи” или петарды.

Позже, 30 июня 2017 года злоумышленники попытались поджечь синагогу во Львове. Вандалы бросили “коктейль Молотова” в синагогу на улице Братьев Михновских, 4, а также написали оскорбительные высказывания в синагоге на улице Угольной, 3.

Об этом сообщила директор Всеукраинского еврейского благотворительного фонда Хесед-Арье Адель Дианова. По ее словам, на ул. Михновских в синагогу бросили “коктейль Молотова”, но он не попал в окно и ударился в стену между окнами, из-за чего упал во двор, где и сгорел.

10 июля 2017 года данная группа кинула взрывное устройство в консульство Польши в Луцке. Об этом 11 июля, сообщили в бюро спикера Министерства иностранных дел Польши. «Вероятно, это была петарда, которая не долетела даже на территорию консульства и оставила только копоть на заборе. Она наделала больше шума, чем вреда», – сказал собеседник польского информагентства PAP.

24 августа 2017 года, в День Независимости Украины, в Киеве на улице Грушевского банда кинула гранату, которой были ранены родные героя Украины Валерия Чибинеева. В тот же день они подорвали гранатами памятник участникам боевых действий.

Вернувшись в Умань, злоумышленники кинули 21 октября гранату, от которой пострадали граждане государства Израиль.

Попытка подрыва памятника на Верецком перевале стала последним «делом» группы.

Правоохранители утверждают, что исполнители перечисленных преступлений, входящие в так называемую ОПГ «Торпеда», давно находятся в зоне внимания компетентных органов правоохранителей и обвинялись по ряду других преступлений.

Утверждается, что задержанные исполнители и их руководитель входят в группу влияния в прошлом народных депутатов от Партии Регионов от Черкасской области – Владимира Олейника и Сергея Тулуба.

Следствием задокументирована цепочка контактов преступников с указанными персонами, ныне пребывающими в Российской Федерации, а также с рядом руководителей партии Оппозиционный блок, находящихся в Украине.

Как сообщало “Гуляй Поле”, экс-депутат ВРУ от ПР Олейник входит в так называемый «Комитет спасения Украины», возглавляемый экс-премьером Украины Николаем Азаровым и скрывающимся от правосудия в Москве. Данная организация создана и курируется российскими спецслужбами, о чем ГП уже писало в статье «Кто стоит за «Комитетом спасения Украины».

«Следственные действия продолжаются. Следователям и сотрудникам спецслужб, подключившимся к расследованию – есть еще значительное поле работы. Подстрекателей, террористов и провокаторов межнациональной розни и международных конфликтов будем пресекать жестко», − резюмировал Арсен Аваков сообщение о задержании террористов.

Источник – «Гуляй Поле»