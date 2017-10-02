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Новости

Российский рэпер Гнойный оказался в базе “Миротворца”

"Миротворец"
02 октября 2017

Российский рэпер Вячеслав Машнов, известный под псевдонимом Гнойный, попал в базу данных Центра исследований признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка «Миротворец».

Как отмечается на сайте «Миротворец», Гнойный попал в базу за «сознательное нарушение Государственной границы Украины» и как «участник попыток легализации аннексии АР Крым Россией»

«Въезжал на территорию временно оккупированной АР Крым через закрытый пункт пропуска для участия в концерте на территории г. Севастополь. Считает украинцев несуществующей нацией. Использует псевдонимы «Гнойный» и «Соня Мармеладова», ‒ сообщает «Миротворец».

Источник – “Миротворец”

Tags: Гнойный, крым, Миротворец

© Гуляй Поле

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