Новая электростанция запущена в Украине

29 сентября в Херсонской области открыли первую очередь Новотроицкой ветроэлектростанции.

Об этом сообщила пресс-служба Госэнергоэффективности.

Отмечается, что общая мощность станции составит почти 70 МВт и она войдет в тройку крупнейших и самых мощных в Украине.

Станция состоит из ветроэнергетических установок одного из крупнейших в мире производителей ветрогенераторов – датской компании Vestas. Проект реализован компанией Виндкрафт Таврия совместно с Укргазбанком.

Председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук отметил, что в 2016 году введено 121 МВт мощностей электрогенерации из возобновляемых источников. Это в 4 раза превышает показатели 2015 года. А за 7 месяцев 2017 года установлено уже 166,1 МВт, что больше чем за весь прошлый год.

По данным ведомства, по состоянию на 1 августа 2017 года в Херсонской области действуют 23 объекта, которые генерируют “чистую” электроэнергию. В частности, 18 солнечных электростанций мощностью 68,4 МВт и 4 ветроэлектростанции общей мощностью почти 34 МВт.

Напомним, что в конце прошлого года во Львовском регионе запустили самую мощную ветряную электростанцию на Западной Украине.

Источник – NV.ua