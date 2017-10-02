Определилась ли Россия насчет Каталонии?

В России еще не определились с «генеральной линией» в оценке Каталонии. Но это не мешает ставить диагноз «смертельной болезни» ЕС

К референдуму о независимости в Каталонии, прошедшем накануне, было приковано внимание европейской и мировой общественности. Не обошли своим внимание это событие и в России.

Оценивая референдум в Каталонии российские СМИ и эксперты сравнивают их и с событиями в Киеве, во время Революции Достоинства, или с «референдумом» в Крыму.

«Новости из Каталонии активно комментируют в соцсетях крымчане. Они напоминают, как украинские СМИ писали, будто жители полуострова участвовали в референдуме 2014 года «под дулами автоматов», тогда как реальных случаев насилия зафиксировано не было», – пишет московская журналистка Елена Острякова на страницах российского агентства новостей «ПолитНавигатор», комментируя прошедший референдум независимости Каталонии и силовые действия испанских властей в отношении участников референдума.

В тоже время со ссылкой на анонимного корреспондента Telegram-канала ProGermania, Елена Острякова заявляет, что большинство каталонцев, либо не определились, либо против референдума, однако при этом ссылается на данные опросов, где подчеркивается 80% поддержке каталонцами самой идеи референдума и 49% выступающих против независимости Каталонии. 41% жителей Каталонии поддерживающих референдум по данным «ПолитНавигатора» составляют «активное, но меньшинство».

Иную оценку прошедшему референдуму в своем интервью агентству «Интерфакс» дает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, сравнивая эти события с событиями в Киеве во время Революции Достоинства. По его мнению прослеживается полная аналогия произошедших событиях с событиями на Майдане, с разворачиванием силового сценария противодействия сторонников независимости и правоохранителей.

«Здесь просматривается режиссура. Я в этом уверен на все 100%. Аналогия с украинскими событиями четырехлетней давности настолько очевидна, что просто невозможно воздержаться от сопоставлений. Пострадали десятки человек. Есть пострадавшие и среди полицейских. Это, определенно, что-то напоминает», – заявляет российский эксперт.

Его коллега про пропагандистскому цеху российский политолог Сергей Марков, широко известный своими перлами в адрес Украины, президента Трампа и комментария других событий, напротив – видит мало общего в между Каталонией и событиями в Украине:

«Есть ли какое то сходство с Украиной? Очень мало», – пишет Марков

Каталония 6. Есть ли какое то сходство с Украиной? Очень мало. 1. Да. Есть общий евроромантизм, вера в идеальную демокр… Опубліковано Sergey Markov 1 жовтня 2017 р.

При этом признает, что позиция России еще не выработана. «Россия пока молчит, а российские телеканалы акцентируют насилие в Каталонии» – пишет он.

Каталония 7. Какова позиция России по референдуму в Каталонии. Она очень осторожна и определяется несколькими факторами…. Опубліковано Sergey Markov 1 жовтня 2017 р.

Складывается такое впечатление, что в России еще не определились с «генеральной линией» в оценке произошедшего в Испании события. Впрочем, это не мешает некоторым экспертам ставить диагноз «смертельной болезни» ЕС, в целом, как это делает другой эксперт – Глеб Кузнецов.

«Референдум в Каталонии – это не “болезнь” Испании, это симптом болезни ЕС в целом. Ответ “это все для экономической стабильности”, которая дирижируется большими странами уже не удовлетворяет в том числе и избирателей больших стран», – делает вывод Глеб Кузнецов.

При этом в кругах “русских националистов” более прямолинейны в своих оценках. Сергей Баранов, один из идеологов “русской весны” на Донбассе и в Крыму и сторонник распада Украины прямо написал, что “Евросоюз должен быть перезагружен, а лучше – прекратить существование в нынешнем виде, т.к. он очевидный враг России”.

Он утверждает, что “Каталония – это легитимация отделения Крыма и Донбасса от Украины” . И даже что “независимость Каталонии возбудит и движение в Южной Франции”.

Скажу своё мнение по Каталонии, где накаляются события. Независимость Каталонии – почему для нас это хорошо? Я не сторон… Опубліковано Сергеєм Барановим 26 вересня 2017 р.

Еще более категоричен другой его коллега по российскому радикализму, писатель и журналист Эдуард Лимонов. Основатель и лидер партии «Другая Россия» (бывшая запрещенная Национал-большевистская партия, НБП) не только поддерживает независимость Каталонии, но и призывает российское общество к активным действиям. Он пророчит начало гражданской войны в Испании и предлагает отправлять туда российских добровольцев.

Я не знаю, как вы, а я за независимость Каталонии. Там может и война начнётся. тогда нужно русским будет помочь ополченцами каталонцам — Эдуард Лимонов (@edvlimonov) September 30, 2017

Что, опять Каталониянаш?

Источник – Андрей Латынин, специально для “Гуляй Поле”