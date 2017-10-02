Референдум в Каталонии – симптом болезни ЕС в целом

Каталонская история очень хорошая. Каталонцы строго говоря не сепаратисты, и не националисты. Они европейцы романтики. Верят в эту всю ерунду с правами наций, с Европой сообществ, общим домом, демократией и прочими прелестями евронарратива последних двух десятилетий.

Испания в классическом понимании ведь не совсем государство. Для любых государственных функций кроме собеса и государственного насилия есть у нее внешние управляющие. НАТО берет на себя оборону и военную стратегию, ЕС и НАТО совместно – внешнюю политику, ЕС же регулирует экономику так, что не только валюту Испания не эмитирует, но и не определяет сколько анчоуса может выловить рыбак в Виго.

Каталонцы хотят того же. Им не нужна ни внешняя политика, ни собственная валюта, им просто хочется ездить в Брюссель самостоятельно, самим без посредничества опереточной монархии делегировать 7 из 10 функций государства другим людям, оставив за собой распределение (собес), культуру и полицейское администрирование своей земли.

Им сказали: “Не. Так не пойдет”. Администраторы в Мадриде – святы и вопрос “зачем они нужны” подниматься не должен и не будет. Их роль посредников не обсуждается. ЕС – это не какие то пропагандистские “сообщества”, это макроэкономические показатели, которые могут пострадать от вашей дурацкой активности. Не было у вас государства никогда, и не будет. Это в принципе невозможно. Расслабьтесь.

Испанскому правительству дан полный картбланш в мерах полицейского принуждения. Что создает действительно прекрасную ситуацию – что сажать на земле и что ловить в море – решаем мы здесь в Брюсселе, а вот как бить по головам каталонцам, закрывать сайты, блокировать интернет и телефонную связь, громить типографии, арестовывать избранных мэров, назначать штрафы в сотни тысяч и миллионы евро за политическую позицию – это вы уж сами на месте разберитесь при полном нашем понимании и сочувствии.

Сейчас в сеть попадают десятки фотографий избитых, в крови каталонцев. С завтрашнего дня скорее всего пойдут новости про аресты организаторов референдума и разгон системы местного самоуправления Каталонии. Дяденьки в Брюсселе будут по прежнему давать пространные интервью про “европейские ценности” и обедать по четыре часа в хороших ресторанах. Но проблема то останется.

Людям – это даже не про каталонцев на самом деле, это про всех в Европе – не просто не могут объяснить зачем нужны в рамках ЕС национальные государства, кого они представляют и как, по каким принципам и в чьих интересах делятся полномочия между национальной и общеевропейской частями “государства”, бюрократия отказывается слышать этот вопрос, явленный уже десятками способов – от Брекзита и голосования за Ле Пен и АфД до левого каталонского референдума.

Референдум в Каталонии – это не “болезнь” Испании, это симптом болезни ЕС в целом. Ответ “это все для экономической стабильности”, которая дирижируется большими странами уже не удовлетворяет в том числе и избирателей больших стран.

Ну и отдельной вишенкой на тортике каталонского референдума – это зигующие и поющие гимн Фаланги под испанскими флагами толпы в Мадриде и праздничные проводы деревенских полицейских на спецоперацию в Каталонию с оркестрами, разодетыми мэрами, цветами и прочувственными речами “Вы уж не опозорьте родную Кастилию, сынки, пожестче с этой сепаратистской сволочью” по всей центральной Испании.

Пакт Монклоа, говорите. Национальное примирение. Транзит от диктатуры к демократии. Ну ну.

Источник – Глеб Кузнецов