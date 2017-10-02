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Новости

В Крыму происходят новые аресты

"ДС"
02 октября 2017

Оккупанты провели в Крыму целый ряд арестов по обвинению в якобы “экстремизме”

Об этом говорится в пресс-службе оккупационного управления ФСБ.

Задержания проходили в Симферополе, Симферопольском и Белогорском районах полуострова.

Оккупанты уверяют, что задержанные якобы причастны к деятельности религиозной экстремистской организации “Таблиги Джамаат”.

“По данному факту уже возбуждено уголовное дело”, – заявил в ФСБ, добавив, что ранее членов данной группировки уже задерживали в Башкирии и в Москве.

О точном количестве арестованных пока не сообщается. Их имена также неизвестны.

Источник – “ДС

Tags: аресты, Крымнаш, фсб

© Гуляй Поле

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