В Крыму происходят новые аресты

Оккупанты провели в Крыму целый ряд арестов по обвинению в якобы “экстремизме”

Об этом говорится в пресс-службе оккупационного управления ФСБ.

Задержания проходили в Симферополе, Симферопольском и Белогорском районах полуострова.

Оккупанты уверяют, что задержанные якобы причастны к деятельности религиозной экстремистской организации “Таблиги Джамаат”.

“По данному факту уже возбуждено уголовное дело”, – заявил в ФСБ, добавив, что ранее членов данной группировки уже задерживали в Башкирии и в Москве.

О точном количестве арестованных пока не сообщается. Их имена также неизвестны.

Источник – “ДС“