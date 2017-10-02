На референдуме за независимость Каталонии высступили 90% голосовавших

За независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% избирателей, которые вчера пришли на референдум

Об этом заявило каталонское правительство.

В общем проголосовало около 2,26 миллиона человек.

Это примерно 42,3% от общего количества избирателей Каталонии, которое составляет 5,34 миллиона.

Напомним, 1 октября в Каталонии с 10:00 (по Киеву) открылись избирательные участки на референдуме о независимости региона от Испании. Голосование на непризнанном Мадридом референдуме о независимости Каталонии закончилось в 21:00 (по Киеву).

Планировалось, что будут открыты 2315 избирательных участков, на которых смогут проголосовать 5,3 миллиона избирателей. Но не все участки заработали, кое-где произошли столкновения с полицией.

Правоохранители применили для разгона митингующих за независимость резиновые пули. В полиции Испании объяснили такие действия необходимостью неуклонно защищать порядок.

В столкновениях пострадал 761 человек.

Испанские власти назвали этот референдум “издевательством над демократией” и “инструментом для выбора диктаторов”.

Источник – Reuters