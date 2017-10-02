ОБСЕ хочет наблюдать за президентскими выборами в Крыму

На президентских выборах 2018 года Крым может войти в число территорий, где мониторинг будет вести Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ

Об этом рассказали в ОБСЕ.

В организации не исключили, что ее представители могут посетить полуостров, но только в том случае, если миссия по оценке потребностей увидит в этом необходимость.

В то же время в Центризбиркоме РФ журналистам сообщили, что Крым в любом случае не останется без контроля международных наблюдателей: о желании посетить полуостров в марте следующего года уже заявили международные эксперты.

Миссия по оценке потребностей прибудет в Россию в декабре.

“Миссия подготовит свои рекомендации и затем разработает план по размещению наблюдателей в России. Охвачены будут только те регионы, где предусмотрено наблюдение. До разработки этого плана неизвестно, куда именно поедут наши наблюдатели”, – отметили в БДИПЧ ОБСЕ.

В ЦИК российским журналистам заявили, что интерес к полуострову со стороны бюро может быть вызван желанием “зафиксировать как можно больше нарушений”.

“В кампаниях, которые Запад будет выстраивать против России, это будут использовать как аргумент нелегитимности российских выборов. И скорее всего, в итоге БДИПЧ примет нежелательное решение по Крыму, потому что процесс признания Крыма российской территорией в Европе еще не начался. При любом раскладе судьбу выборов БДИПЧ не решает, и их посещение на легитимности выборов не отразится”, – сказал изданию собеседник.

Источник – “Известия”