Жыве Беларусь! Но разве это жизнь?!

«Мы хотим жить в той великолепной Беларуси, которую нам ежедневно показывают по телевизору, а не в этой реальной, с которой приходится сталкиваться! Хоккейных дворцов понастроили непонятно для кого, но картошку уже закупаем за рубежом – дожились называется!»

Минск по сто раз день упоминается украинскими журналистами в контексте мирного урегулирования ситуации на Донбассе, но вот о самой Республике Беларусь у нас в стране говориться крайне мало. Зачастую это поверхностные, набившие оскомину штампы – «бацька», «последний диктатор Европы», «тоталитаризм». Поскольку Лукашенко предоставил площадку и стал медиатором в переговорном процессе между Украиной и Россией, то следует все-таки более пристально наблюдать за северным соседом.

Главное достижение политики Лукашенко в том, что белорусики в Беларуси больше, чем украинистики на Украине. И это всё происходит мирно, тихо, органично, без каких-либо конфликтов. Вышиванок сиречь белых льняных рубашек на Проспекте Незалежности в Минске продается больше, чем на Крещатике. В ресторанах национальной кухни полно гостей. Белорусские орнаменты практически повсюду. Книг на белорусском предостаточно на прилавках магазинов. Едешь себе по Минску в общественном транспорте, слышишь объявление «ПрыпынакПраспектПушкіна» и это совершенно не режет слух. По всей стране на бигбордах социальная реклама, популяризирующая белорусский язык. Лукашенко удалось создать удивительно гармоничную страну, соблюдающую баланс между русским и национальными колоритами.

Украине надо понять, что Лукашенко воюет с Россией все двадцать три года пребывания в президентском кресле. Без российских ресурсов маленькой аграрно-деревообрабатывающей стране давно бы пришел каюк. Александр Григорьевич это абсолютный чемпион мира по успешному сдерживанию экспансии Кремля. Украине следует учиться у Беларуси тому, как противостоять России с выгодой для себя. Конечно Лукашенко порой приходиться идти на уступки вроде недавних совместных учений, когда ему пришлось пустить на свою территорию российские войска. Но это всего лишь маленький эпизод большой игры в долгую. Лукашенко не отдаст Кремлю ни пяди белорусской земли и совершенно точно не допустит посягательства на суверенитет. Сами судите – разве может глупый человек третий десяток лет править страной? Союзное государство с Россией пока не является особо действенным механизмом. Когда летишь из Одессы в Москву транзитом через Минск, то сначала проходишь таможенно-паспортный контроль в Минске и потом эта же процедура повторяется в Москве. Приходится заполнять целых две миграционных карты – одну в Беларуси, другую в России.

Политику Лукашенко я для себя формулирую коротко и ясно: «Экономически с Россией, культурно с Европой». Иными словами, Лукашенко в Беларуси строит Европу на деньги, заработанные на транзите российских энергоресурсов. Электрички совместного белорусского-швейцарского производства «Штадлер», курсирующие по региональным маршрутам вроде «Минск – Жлобин», уж всяко комфортнее чем «Тарпаны», соединяющие Одессу и Киев.

Лукашенко активно сотрудничает с мировым финансовым монстром Китаем, стараясь привлечь инвестиции. Новостроек в Минске очень много, город развивается.

Чему еще надо учиться у Лукашенко, так это защите отечественного товаропроизводителя. Автобусы в Минске сплошь белорусского производства. Продукты на рынке тоже в большинстве местные. Только Лукашенко сперва требует от белорусских производителей соблюдения высоких стандартов качества, а уже потом защищает их от вала экспорта. Т.е. это не слепой бездумный протекционизм, широко распространённый на Украине.

Беларусь – очень вкусная страна. Молочные продукты мало кого оставят равнодушными, а всё потому, что сохранились еще советские ГОСТы.

В Беларуси чисто, ухоженно, спокойно и умиротворенно. Но этот бессобытийный штиль можно толковать двояко. С одной стороны – стабильность, с другой это безвременье. Симптоматичен анекдот: «Вечерние новости. Диктор сообщает: Здравствуйте! Сегодня в Беларуси вообще ничего не произошло. До свиданья!». Один человек правит государством время, за которые некоторые белорусы успели родиться, закончить школу, институт, пойти на работу и обзавестись своим потомством.

Лукашенко постоянно тасует кадры, не давая плестись чиновничье-коррупционной паутине. Но у многих создается ощущение перманентного нахождения в 1937 году, когда только и делаешь, что дрожишь, посматривая в окно и трясясь, что в этот раз чёрный воронок едет именно за тобой.

Держа в страхе и напряжении население Лукашенко закладывает бомбу замедленного действия под собственный политический фундамент. В стране хватает проевропейской молодежи со свободными либерально-демократическими нравами, которой чуждо постоянное давление со стороны государственно-репрессивного аппарата. Как сказал мне в приватной беседе один молодой бобруйский приятель: «На каждого работягу в Беларуси приходится два милиционера – разве это можно выдержать?!».

Лукашенко опирается на силовиков, что вызывает закономерное недовольство среди всего остального населения. Официальные доходы сотрудников КГБ и рядовых фабричных тружеников несопоставимы и порой отличаются в десятки раз. Простые люди, не связанные с правоохранительными органами, живут достаточно бедно.

Цены в Беларуси по моим наблюдениям выше украинских, а вот зарплаты мизерны и смехотворны. Родственники на фабрике получают жалкие 120 долларов в месяц и им ради элементарного физического выживания приходится постоянно искать дополнительные заработки. «Мы хотим жить в той великолепной Беларуси, которую нам ежедневно показывают по телевизору, а не в этой реальной, с которой приходится сталкиваться! Хоккейных дворцов понастроили непонятно для кого, но картошку уже закупаем за рубежом – дожились называется!» – возмущается родня.

Отдельного внимания заслуживает национальная мифологема, целиком и полностью построенная вокруг Великой Отечественной Войны и культа Победы. На мой взгляд это полнейший перебор и путь в никуда. Мифологему надо строить, обсуждая контуры будущего, а не постоянно апеллируя к историческому прошлому. Тем более ведь Беларусь победила не в одиночку, вклад в победу нынешних Украины и России был гораздо больший.

Смысловой тупик как раз и случился потому, что в стране ничего не происходит толком. Не о чем говорить белорусам между собой. Не о чем. Даже в России, где контуженных дедывоевальщиков десятки миллионов, нет такой удручающей пустоты из-за постоянных принудительных отсылок к прошлому.

Особенным безумием мне кажется воспроизводство в Беларуси советской идентичности. Белорусские эксперты сильно заблуждаются в том, что со временем могут свою белорусскую советскость привить Украине и её населению. Слово «советский» давно уже стало на Украине оскорбительным. Украина – страна индивидуалистов. Коллективизм, оставшийся в Беларуси с советских времен, не приживется уже никогда на украинских землях. Да и противостояние на Донбассе можно рассматривать как войну украинских индивидуалистов против советских коллективистов.

Большие потрясения порождают крупные художественные произведения. Поэтому в стране, где каждый день одинаков, не появляются писатели, режиссеры и живописцы, способные быть актуальными на мировой творческой арене. «Беларусьфильм» только и может, что снимать фильмы про оборону Брестской крепости, да только кто их будет смотреть?! «Дожинки» – это местечковое хуторянство и ничего более.

Вопрос о преемнике Лукашенко табуирован – об этом в Беларуси нельзя рассуждать вслух. Считается, что Лукашенко крепок, лет двадцать еще точно проживет, а там этот каверзный вопрос уж как-нибудь разрешиться сам собой.

Подытоживая хочу сказать, что Беларусь для Украины дружественная страна. Украине не стоит опасаться военной агрессии со стороны Беларуси. А вот белорусская социально-политическая модель неприемлема для Украины.

Во-первых, менталитет разный.

Во-вторых, Украина гораздо большее государство по площади и населению. Лукашенко наверняка помнит по имени отчеству каждого руководителя горкома и лично держит его на контроле, а вот на Украине такой стиль управления не пройдёт.

Страна драников и «Белазов» хороша, но только жить в ней человеку, привыкшему к бурному украинскому водовороту событий, очень быстро наскучит. Да и пожизненное правление Лукашенко, которое наверняка свершится по факту, не по нраву украинцам, привыкшим быстро списывать в утиль политиков.

Жыве Беларусь! Но, как говорят в Одессе, разве это жизнь?!

Источник – Всеволод Непогодин, специально для “Гуляй Поля”