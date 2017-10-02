Захарченко не хочет “чистого террора”

Боевики “ДНР” не будут устранять первых лиц другого государства при помощи терактов, хотя таким образом можно убить любого чиновника в Украине

Об этом заявил главарь “ДНР” Александр Захарченко.

При этом Захарченко заявил, что подобную тактику якобы используют украинские спецслужбы.

“Если мы будем уподобляться Украине – это будет чистый террор. Конечно, чисто технически можно организовать покушение на любого чиновника в Украине. Можно любого убить. Для нас это достижимая, решаемая задача. Но тогда мы превратимся в них. Я не говорю, что мы воюем с открытым забралом. Война есть война. Но минимальные понятия о чести и офицерском достоинстве должны оставаться”, – заявил Захарченко, вспомнив о “покушении” на “министра доходов и сборов “ДНР” Александра Тимофеева.

Также Захарченко связал деятельность украинских спецслужб с устранением террориста “ДНР” Моторолы.

“Получается, что они воюют не с ним. Они не в бою пытались его убить. Они подло заложили взрывное устройство, не думая о том, кто в машине. Если бы вместо Моторолы в лифт села бы его семья?” – сказал он.

Источник – “ДС“