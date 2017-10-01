Ещё один военный преступник не дожил до Гааги (ФОТО)

Опубликованы фото погибшего в Сирии военного, воевавшего против Украины.

В Сирии получил ранения командир 61-й отдельной Киркенесской бригады морской пехоты Северного флота РФ, полковник Валерий Федянин.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на сослуживцев военного.

Федянин был тяжело ранен в ходе подрыва на фугасе. В срочном порядке его эвакуировали в главный военный клинический госпиталь имени Бурденко в Москве, где он и скончался. Водитель, который находился в бронемашине вместе с Федяниным, также погиб.

О полковнике известно, что в 2017 году он командовал расчетом морских пехотинцев во время Парада Победы 9 мая на Красной площади.

Похороны Федянина состоятся на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах в российской столице 3 октября.

Официальной информации российского Минобороны по поводу смертельного ранения в Сирии российского полковника нет.

Как сообщалось ранее, Генералы, чиновники и дипломаты слишком много узнавшие по долгу службы о преступлениях кремлевского режима, и способные по этой причине стать опасными свидетелями, либо ещё более опасными шантажистами, уходят из жизни один за другим. Почти всегда – при странных обстоятельствах. А пешки помельче просто исчезают без следа. Подробнее читаейте в матераиле “Он слишком много знал”.

Источник – “Гуляй Поле”