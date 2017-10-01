Скончался российский полковник, воевавший в Сирии

По сообщениям мурманских СМИ, скончался еще один российский офицер, воевавший в Сирии. Это командир Киркенесской бригады морской пехоты Северного флота полковник Валерий Федянин.

По словам его сослуживцев, причиной смерти офицера стал подрыв на фугасе. Полковник был доставлен в Москву, где умер в госпитале.

Федянина похоронят на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах под Москвой во вторник, 3 октября. Министерство обороны РФ не сообщало о гибели офицера морской пехоты в Сирии.

Федянин участвовал в параде на Красной площади 9 мая, командуя расчетом морских пехотинцев.

Напомним, что на прошлой неделе в Сирии погиб генерал-лейтенант Валерий Асапов – руководитель группы российские военных советников в этой стране. Утверждается, что его командный пункт попал под минометный обстрел со стороны террористической группировки ИГИЛ.

Главное управление разведки Минобороны Украины называло Асапова командующим 1-й армейским корпусом “ДНР” (с апреля 2015 года по май 2016 года). Факты участия Асапова в военных преступлениях на временно оккупированных территориях в Донбассе обещали передать в Международный уголовный суд в Гааге.

Источник – “СеверПост”