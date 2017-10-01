Почему Каталония – не “ЛДНР”

Ситуация в Каталонии поневоле заставляет людей проводить параллели между нынешними событиями в Испании и событиями 2014 года в Украине.

Особенно оживились сейчас сторонники ЛДНР. Позиция их примерно такова: люди в Каталонии захотели референдума, и никто не объявляет против них АТО, все происходит цивилизовано. А Украина, называя себя европейской страной, пошла войной на Донбасс.

По этому поводу можно сказать следующее.