Почему Каталония – не “ЛДНР”

Ситуация в Каталонии поневоле заставляет людей проводить параллели между нынешними событиями в Испании и событиями 2014 года в Украине.
Особенно оживились сейчас сторонники ЛДНР. Позиция их примерно такова: люди в Каталонии захотели референдума, и никто не объявляет против них АТО, все происходит цивилизовано. А Украина, называя себя европейской страной, пошла войной на Донбасс.
По этому поводу можно сказать следующее.
Во-первых, Каталонию в данном случае скорее уместно сравнивать с Украиной, а Испанию с РФ. Каталонцев в Испании также долго не признавали отдельной нацией, а каталанский язык – самостоятельным языком, так как его словарная близость с испанским составляет около 85%.
А во-вторых, АТО в Донбассе началась после того, как сторонники ЛДНР стали калечить и убивать сторонников Украины. В Испании ничего подобного не происходит. В Барселоне живет множество людей, которые не хотят отделяться от Испании. Эти люди спокойно выходили на улицы, на свои митинги, и никто их не трогал. У них тоже есть право решать судьбу региона, в котором они живут, и каталонцы это право не оспаривают.
В Донбассе же с самого начала “русской весны” пропагандировалась ненависть к украинцам. Спрашивать мнения сторонников Украины никто даже не планировал. Первый украинский демонстрант Дима Чернявский был убит в кровавом побоище 13 марта 2014 года, которые устроили озверевшие “патриоты Донбасса”. Тогда же десятки людей получили серьезные травмы. Все это произошло задолго до так называемого “референдума”, который проводился нечестно – под дулами автоматов боевиков, установивших свою диктатуру.
В этой ситуации Украина имела полное право защищать своих граждан от насилия и вводить в Донбасс войска.
Источник – Денис Казанский