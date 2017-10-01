Мучительное избавление от российской заразы

Современный мир — это в первую очередь мир информационный, равно как и современное общество. Ведь информационное пространство — та составляющая, которая наряду с семьей и школой формирует мировоззрение личности.
От того, каким будет информационное пространство современной Украины, зависит, собственно, и будущее самой страны и нас, ее граждан. 20 лет в Украине не было информационной политики, и во многом за это пришлось расплачиваться в 2014-м… Ибо войну, развязанную против нашей страны, не зря называют гибридной, когда информационное оружие “расчищает и сопровождает” оружие летальное.
Картинка 2014-го: Россия аннексирует Крым, на Востоке Украины далеко от стабильности, а российские телеканалы вовсю вещают о том, как праворадикалы из Киева “готовят отряды для зачистки восточной части страны от “русскоязычного населения”. И все это повсеместно смотрели украинские граждане, а многие не просто смотрели, но реально верили.
И даже в условиях военной агрессии, когда помело языка ненависти стимулировало реальный гражданский конфликт, украинский суд смог только временно запретить вещание российских телеканалов на территории Украины.
Все это — результат системной и целенаправленной политики, берущей начало со времен формального утверждения украинской независимости, когда российское считалось “лучшим” и под предлогом “свободы слова” вещало свободно в аналоге и сознательно заводилось “в цифру”, ибо для кабельных операторов давало возможность зарабатывать большие деньги.
И тот факт, что “украинский вопрос” уже давно стал в российских СМИ прямым синонимом к “пятиминуткам ненависти” в ежедневных прямых эфирах, никого особо не напрягал и не тревожил.
Но запрет вещания российских каналов массовой пропаганды, а не информации — в 2014 г. оказался полушагом, ибо для многих собственников украинских телеканалов “бизнес” оказывался гораздо большей ценностью, нежели национальная безопасность и ответственность за страну. Ведь так удобно пользоваться стереотипом, в соответствии с которым без концертов из Кремля среднестатистический украинец не сможет ни Новый год встретить, ни пережить выходные; без посредственного юмора “Кривого зеркала” попросту умрет от тоски, а жизнь без российского сериального “мыла” лишена красок радости. То есть главные продукты телевидения российского вполне прочно обосновались на отечественных телеканалах.
И стереотип этот был весьма удобным для реализации именно бизнес-интересов собственников, ведь российский информпродукт гораздо дешевле. Причем россияне вполне сознательно снижают цены. Украинский рынок для них вторичен, их концерты и сериалы уже с лихвой окупаются в России, и поэтому в Украине они вполне могут позволить себе демпинговать, продавая сериал за 30% его стоимости. В этих условиях украинскому медиапродукту, особенно кинопроизводству, появиться было практически нереально.
Роспропаганда. От “распятого мальчика” к “концентрационным лагерям”
Но война условия изменила. И наконец-то изменила часто лоббистские, но замаскированные под “либерализм”, взгляды многих политиков. Что и позволило реализовать ряд мер, направленных на защиту информпространства страны. И если многие страны сегодня уже активно и публично дискутируют на тему “Как защищаться и противостоять российской пропаганде?”, то за последние три года Украина наработала собственный объемный кейс по этому жизненно важному вопросу.
Чего скрывать, часто такие решения принимались со значительным противодействием пророссийских информмагнатов и медиасобственников. Не все голосовалось с первого раза, некоторые законы лежали “под сукном” по четыре месяца после их утверждения в зале Верховной Рады. Но в результате комплекс шагов привел, наконец, к тому, что часть информационного продукта российского производства в Украине резко сократилась. И открылась возможность для развития украинского медиапродукта.
Один из способов стимулирования развития украинского информационного пространства, который пришлось взять на вооружение, — это квоты. “Это не либеральная и слишком регламентирующая мера”, “это невозможно в современном открытом мире”, “это не будет работать, ибо диктует рынок и потребитель”, “у нас нет столько украиноязычного качественного продукта, чтобы обеспечить 24 часа эфира” — это только часть аргументов, которые месяцами доводилось слушать, вводя квоты на украинскую песню в радиоэфире.
И вот через год у нас есть результат. Весь этот год действовала квота в 25%, с ноября — установленный законом на радио минимум — 30% песен. Но ситуация оказалась куда более оптимистичной, чем наши самые смелые предположения. Уже сейчас реальная часть украинских песен в радиоэфире — свыше 40%. Почему? Все просто. Да, рынок отрегулировал. Украинцы могут производить качественный музыкальный продукт и, главное, хотят его слушать. Он имеет высокий рейтинг.
Эта история очень важна с точки зрения понимания наших глубинных комплексов как постколониальной нации. Мы часто легко и обреченно верим в “сказки” о том, что “у нас своего нет”, что “мы не способны производить” и т.д. Но практика и статистика доказывают обратное. Мы вполне способны формулировать качественную альтернативу российскому, и наш культурный и информационный ресурс значительно ближе к европейскому. Достаточно посмотреть на то, с каким успехом идут украинские фестивальные фильмы за рубежом, так как близки европейскому зрителю. Последний пример — украино-итальянская комедия “Изи”, которая получила победу в номинации “Лучший актер” на фестивале в Локарно и имела там большой успех, вплоть до организации дополнительных показов.
Безусловно, только запретами развивать информационную сферу, как и культуру в целом, нельзя. Необходимы стимулы. Позитивные и действенные. И деньги в их ряду занимают не последнее место.
Как и в случае с радио, украинское кинопроизводство в этом году демонстрирует рекордные показатели. Статистика такова: если в 2010-м в Украине не было ни одной отечественной кинопремьеры, то в 2016-м — 30 фильмов, а в этом году ожидается 40 премьерных кинопоказов украинского или совместного производства. Наши режиссеры презентуют кино на престижных международных фестивалях, украинские ленты хорошо идут в массовом прокате.
Дабы удовлетворить потребности зрителя, стране необходимо, чтобы каждая большая телегруппа снимала несколько сериалов в год и смогла сделать хотя бы 10 кинопремьер в эфире. Тогда раз в неделю телезритель нашей страны сможет увидеть Большое украинское кино в эфире одного из шести больших телеканалов и реальные сериалы украинского производства, в том числе и на актуальные для страны темы, воспитывающие патриотизма, рушащие советско-кремлевские исторические мифы.
Но реальность такова. Недофинансирование Общественного вещания в проекте бюджета на следующий год составляет более 50%. По кино ситуация еще хуже. Проект бюджета на следующий год предполагает 502 млн грн на поддержку кинематографа. Но проблема в том, что лишь заказы и обязательства Госкино на 2018 г. уже предоставлены на суму более 700 млн грн из расчета законодательных норм. То есть для того, чтобы в 2018-м снять заказанное, сейчас необходимо еще минимум 200 млн. А чтобы стимулировать дополнительно и на 2019-й — еще 500 млн грн.
Ничего бюджет не закладывает и на т.н. рибейты — возврат части вложений в кинопроизводство. Хотя, как показывает опыт многих стран, именно этот механизм привлекает в страну европейских и американских производителей и в целом капитализирует рынок. И именно это предполагает наконец-то принятый парламентом закон о поддержке кино, который так долго согласовывали, что теперь решили не выполнять.
Если сегодня мы радуемся всего лишь нескольким, снятым в Киеве роликам транснациональных компаний, то, запустив эту систему, можем иметь, в силу разных причин, огромное количество ТВ продакшена. Это вполне рыночный механизм, который позволяет через возврат части уплаченных налогов получить основательные капиталовложения.
Точно также необходимо вкладывать и в информационную инфраструктуру. Соседняя Польша уже заканчивает лицензирование для вещателей в формате 4G, мы еще не перешли даже на цифровой формат вещания. Кстати, по вполне объяснимым и привычным причинам, по которым в стране тормозится многое, — монополия и коррупция.
Яркий пример этих двух типичных украинских явлений — компания “Зеонбуд”, — созданный во времена Януковича монополист на рынке цифрового вещания.
Структура собственности компании — крайне непрозрачна. По специфическому офшорному почерку мы можем догадываться, что за ней стоят несколько ключевых персоналий бывшего режима. То, как напористо и системно происходила зачистка рынка под “Зеонбуд” шесть лет назад, — лишнее тому подтверждение. Однако за три с половиной года постреволюционной власти ровно ничего не сделано для демонополизации рынка цифрового телерадиовещания! В стране, втянутой в гибридную войну, все информационное пространство может технически зависеть от скрывающегося в России Януковича и Ко. То есть если Украина отключает аналоговое вещание, а собственники “Зеонбуда” просто нажмут на рубильник, Украина вполне может оказаться без телевидения и радио. Во-об-ще.
И при этом “Зеонбуд” успешно парирует иски антимонопольного комитета, ведь опять-таки коррупция и договорняки…
В сюжете о Донбассе российские пропагандисты показали старое видео
Более того, у регулирующих органов по идее вполне должно хватать конкретных претензий к “Зеонбуду”, который обязывался создать инфраструктуру для покрытия всей территории страны, но реально построил ее по разным оценкам лишь на две трети — где-то для 65%.
И теперь мы вынуждены чуть ли не в ручном режиме закрывать огромные “слепые пятна” полного отсутствия украинского вещания, например в приграничных районах стратегически важнейшей Одесской области.
Особая проблема — Восток Украины — зона проведения АТО, где инфраструктура или разрушена, или захвачена. Только в 2017-м, на четвертый год войны, после запуска телевышки в Бахмутке, мы смогли закрыть украинским телевизионным сигналом Луганскую область. Украинский парад на День независимости впервые за последние годы увидели во временно оккупированном Луганске. Но Донецкую область — не закрыли. Там у нас огромнейшее “слепое пятно”. Представьте, украинского телевидения нет на территории размером, сравнимым с оккупированными территориями Донбасса. Да, формально это украинская территория, но насколько она украинская, можно лишь предполагать. Ведь что творится в головах людей, которые страдают от войны, видят украинских военных в своих городах и… смотрят российское телевидение или созданные там российской пропагандой каналы “самопровозглашенных республик”?… Это должен быть ключевой вопрос для Министерства информационной политики, военно-гражданских администраций, ведь наличие таких “слепых пятен” в важнейшем регионе на четвертом году войны — это непростительная “роскошь”. Вообще нужно осознать — более 1 млн граждан Украины живут в чужом, преимущественно российском, информационном пространстве.
Россияне в этом плане, кстати, действуют очень системно, вполне в духе “заветов Ильича”. Захватив в 2014 г. телевышку в Донецке одним из первых объектов, они тщательно ее охраняют, усиливая сигнал для покрытия всей области. Эта вышка — наша огромная проблема, ведь имея 360 м высоты и размещаясь на возвышенности, она позволяет беспрепятственно обеспечивать трансляцию сигнала агрессора по всей территории Донецкой области.
Я уже не говорю о том, что конкурировать с печатающей шаг русской пропагандой, украинским плюралистическим информпространством — сомнительно эффективно. А украинской пропаганды попросту нет, и что гораздо печальнее — пока нет качественного канала, способного дезавуировать российские пропагандистские клише.
Поэтому жизненно важно — блокировать сигнал оттуда в соответствии с законодательством страны и распространять сигнал лучших украинских СМИ на территории Донецкой и Луганской областей.
С другой стороны, на фоне жестких мер относительно российской пропаганды, мы должны понимать, что медийный плюрализм внутри нашей страны жизненно необходим. Как эффективно защищаться и при этом быть ценностной противоположностью российской практически монопольно-пропагандисткой информсреды? Это ключевой вопрос и вызов.
Как свидетельствуют данные американского института исследования общественного мнения Gallup, уровень счастья в странах со свободой слова ниже, нежели в странах с цензурой. Ибо “множество знаний множит печали”. Но только так можно приучить граждан критически мыслить, а власть — к наличию общественного контроля и необходимости адекватного реагирования на него. А всех нас вместе приучить к совместному поиску ответов на вопрос: “что и как делать дальше?”.
Украинский медиарынок до сих пор де-факто не создан, его монетизации явно не хватает на всех игроков. Размер рекламного ТВ-рынка в этом году составит около 7 млрд грн, при этом все ключевые игроки остаются дотационными, т.е. ключевые СМИ, ввиду убыточности, остаются инструментами своих собственников. Мы, законом о прозрачности медиасобственности, открыли их имена (которые раньше хорошо знали лишь в узком кругу). Но это знание никак не удерживает собственников от использования СМИ в своих интересах и целях. Ведь выплатив дотации телеканалам бизнес пытается вернуть свои вложения путем заключения и реализации различных договоренностей. И без прибыльного медиарынка этот порочный круг разорвать весьма сложно.
Общественное вещание только пытается проклюнуться и родиться. Мы его создаем на базе государственного. И, возможно, в этом была ошибка. Ведь 7 тыс. сотрудников, которых очень сложно уволить из-за трудового законодательства, закостенелые структуры на местах, огромное количество лишнего по факту имущества — все это неподъемные утяжелители на крыльях птенца. Эти проблемы пожирают время и деньги, а ведь их эффективней стоило бы тратить на создание контента, который не производят коммерческие каналы, далеко не всегда придерживающиеся высоких стандартов журналистики. Но пока эти планы далеки от реальности.
Сделайте главным каналом Дискавери. И страна сама изменится за десять лет.
Все это необходимо для создания и развития современного постмодерного информационного общества. Без него не будет завтрашней Украины, только вчерашняя.
Ключевые задачи страны сегодня: дальнейшее внедрение европейских стандартов на уровне законодательства — начиная от терминологии и принципов взаимодействия игроков на рынке, запуска действенных инструментов стимулирования, заканчивая реальными механизмами защиты авторского права и интеллектуальной собственности! Жизненно необходимы технологические инновации — мы должны внедрять технологию 4G, которая дает принципиально новые возможности телерадиовещанию, планировать, как будут развиваться аудиовизуальные платформы в Интернете, противодействовать пиратским операторам спутникового ТВ. Не забывая при этом создавать, строить современные музеи, библиотеки, театры, форматы — среду для развития. Мы должны и способны создавать качественный современный контент, наш, украинский, понятный миру. Постоянно стимулировать творчество и креатив.
То есть вкладывать в развитие Человека. Контент — базовый продукт, и его создают люди.
Явив миру три революции эпохи постмодерна, последняя из которых названа Революцией достоинства, мы во многом определили для себя вектор дальнейшего развития страны — ставка на человеческий капитал как ключевой ресурс развития. Это одна из базовых украинских ценностей — уважение и человеческое достоинство.
Последние годы нас двигают внешние вызовы, и предпринимаемые действия во многом происходят не благодаря наличию стратегии, а вопреки внешним воздействиям. Но без стратегии развития информационной и гуманитарной сферы, и без понимания, насколько это важно, мы рискуем снова упустить шанс на окончательное утверждение украинской идентичности и создание реального базиса для современного и осознанно сплоченного общества.
Без Человека и осознанности нет и не будет сильного государства. Вложение в развитие человеческого капитала — самая сильная инвестиция в будущее, которую может сделать государство. Осознание этого необходимо на уровне как политикума вообще, так и исполнительной власти в частности.
Источник – Виктория Сюмар, Zn.ua