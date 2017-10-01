Новые преференции ЕС для Украины вступили в действие

С 1 октября вступают в силу новые торговые преференции Европейского Союза для Украины. Теперь экспорт из Украины в Евросоюз большинства видов сельскохозяйственной продукции будет проходить без применения таможенных пошлин, сообщает пресс-служба представительства ЕС в Украине.

Введение новых торговых преференций в ближайшем будущем позволит упростить доступ на европейский рынок также для некоторых промышленных продуктов. “Это важный знак того, что ЕС и в дальнейшем оказывает ощутимую поддержку гражданам Украины, самой Украине и ее реформам в экономической и политической сферах. Благодаря Регламенту ЕС относительно автономных торговых преференций Украина в рамках Соглашения об ассоциации сможет осуществлять беспошлинный экспорт в ЕС большего числа сельскохозяйственной продукции. Также, в соответствии с Соглашением об ассоциации, этот Регламент ускорит процесс отмены импортных тарифов ЕС для нескольких промышленных товаров”, – говорится в сообщении.

Пока снятие торговых ограничений касается только нескольких видов сельскохозяйственной продукции. Экспорт украинской пшеницы, ячменя и кукурузы в Евросоюз без уплаты таможенных пошлин станет возможным с 1 января 2018 года. “Среди сельскохозяйственной продукции Украина получит возможность увеличить число беспошлинного экспорта в ЕС пшеницы, кукурузы, ячменя, овсяных и ячменных круп и гранул. Это предложение также будет способствовать беспошлинному экспорту в ЕС большего количества томатов, натурального меда и виноградного сока. От этих торговых преференций выигрывают также экспортеры промышленной продукции. В частности, это украинские производители обуви, удобрений, изделий из алюминия и бытовой электроники”, – заявили в представительстве Евросоюза.

17 июля Совет ЕС одобрил расширение торговых преференций для Украины, которые включают дополнительные квоты на импорт по нулевому тарифу для некоторых сельскохозяйственных продуктов: меда (на 2,5 тыс. тонн), обработанных томатов (на 3 тыс. тонн), виноградного сока (на 500 тонн), пшеницы (65 тыс. тонн), кукурузы (на 625 тыс. тонн), круп и гранул некоторых зерновых (на 7,8 тыс. тонн), овса (4 тыс. тонн), ячменя (325 тыс. тонн).

Кроме того, решение предполагает полное снятие импортных пошлин на несколько промышленных товаров, таких как удобрения, красители, пигменты и другие окрашивающие вещества, обувь, медь, алюминий, а также оборудование для телевидения и звукозаписи.

ЕС является крупнейшим торговым партнером Украины, в то время как Украина занимает лишь 0,8% торгового рынка Евросоюза.

Источник – РБК