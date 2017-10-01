Как Поклонская всем помогла

В свое время я работал политконсультантом в Госдуме. В общем, знаю там ситуацию. Первая задача практически любого свежеиспеченного депутата – найти тему, на которой можно эффективно пиариться, чтобы показывали по ТВ, брали комментарии т.д.

Многие депутаты заказывают PR-стратегии, в которых, исходя из их биографии и профиля думского комитета, даются рекомендации по тематическому продвижению в СМИ. Например: “Вам, Василий Иванович, целесообразно пиариться на защите соотечественников за рубежом”, “Вам, Абрам Исаакович, – на правах вкладчиков банков” и т.п.

Не знаю, кто подсказал Поклонской идею пиариться на Николае 2 или она сама как-то интуитивно доперла, но результат оказался сверхэффективным. Эта странная женщина постоянно на слуху и на экране.

Самое интересное, что все участники этого шоу оказались в выигрыше. Поклонская получила совершенно бешеный пиар. Учитель – раскрутку своего ничтожного фильма. А Кремль на фоне всей этой вакханалии может подавать себя обществу в качестве гаранта стабильности и защитника культуры от клерикальных экстремистов.

Все довольны. Только одураченная публика не успевает снимать лапшу с ушей.

Источник – Игорь Эйдман