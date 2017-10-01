США сообщили, когда вступят в действие масштабные санкции против РФ

Новые санкции США в отношении России вступят в силу 28 ноября текущего года. Об этом сообщается в пятницу, 29 сентября, на сайте американского министерства финансов.

Среди прочего ограничительные меры предусматривают сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков, попавших под санкции, до 14 дней, а нефтегазовых компаний – до 60 дней.

Ранее в тот же день агентство Reuters сообщило о письме сенаторов Джона Маккейна и Бена Кардина в адрес Белого дома с требованием начать реализацию санкций, подписанных президентом США еще в начале августа. Письмо было датировано 28 сентября.

Дональд Трамп подписал одобренный Палатой представителей и Сенатом Конгресса США законопроект об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи 2 августа.

Одновременно он выразил недовольство его содержанием. Трамп заявил, что поддерживает жесткие меры наказания за агрессивные и дестабилизирующие действия Ирана, КНДР и России, однако текст закона содержит “значительные недостатки”, некоторые пассажи “противоречат конституции”, и подписывает он его ради сохранения “национального единства”.

Источник – DW