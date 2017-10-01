Пентагон рассказал, как сотрудничает с Россией

Силы США и Международная коалиция не ведут работу, которая предусматривает военное сотрудничество или координацию с российскими силами.

“США соблюдает запреты, изложенные в Законе о национальной обороне на 2017 финансовый год”, — подчеркнула она официальный представитель Пентагона Мишель Балданза.

“Например, Коалиция не поддерживает российские силы в развитии или достижении своих военных целей, не предоставляет данные для наведения авиаударов ВКС России и не пополняет запасы российских вооруженных сил”, — объяснила спикер Пентагона.

Балданза также отметила, что Коалиция не обеспечивает огневой поддержкой военные операции России и не консультирует российских военных на поле боя. В настоящее время у США нет планов вести подобную работу совместно с Россией, подытожила она.

При этом Балданза отметила, что между Коалицией и Россией “существуют соответствующие каналы связи по предотвращению непреднамеренных опасных инцидентов в воздухе или на земле в Сирии между коалицией и силами ее союзников и теми силами, которые поддерживают режим Асада”. Она объяснила, что эти линии коммуникации необходимы для того, чтобы в перегруженных боевыми действиями регионах Сирии Коалиция и ее партнеры могли как можно безопаснее проводить операции против ИГИЛ.

В законе о национальной обороне, на который ссылается официальный представитель Пентагона, речь идет о статье 1232, в соответствии с которой выделяемые Министерству обороны США средства не могут быть направлены на военное сотрудничество с Россией. Обоснованием этого называется “оккупация украинской территории и действия России, угрожающие территориальной целостности Украины и членов НАТО”.

Ранее появлялись сообщения о том, что Россия и США в отдельных вопросах координируют свои действия в Сирии. Так, 21 сентября представитель Международной коалиции Райан Диллон рассказал о том, что военные двух стран встретились, чтобы на карте обсудить, где возможно избежать различных инцидентов.

В провинциях Дейр-эз-Зор и Ракка поддерживаемые Россией правительственная армия Башара Асада и поддерживаемые США отряды курдских ополченцев зачастую сражаются с боевиками “Исламского государства” рядом или в нескольких километрах друг от друга. В нескольких случаях это приводило к тому, что Москва и Вашингтон обвиняли друг друга в провокациях.

Источник – РБК