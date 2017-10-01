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Новости

ЦРУ нанимают на работу тех, кто знает русский язык

Твиттер ЦРУ
01 октября 2017

Центральное разведывательное управление США разместило у себя на официальной странице в “Твиттере” объявление о наборе сотрудников с американским гражданством и знанием русского языка.

“Говорите по-русски? Вы гражданин США и имеете высшее образование? Вы интересуетесь национальной безопасностью? Ваши навыки нужны здесь”, — говорится в сообщении, размещенном в твиттере ЦРУ.

К подписи прилагается картинка, на которой по-русски написано: “Знаете ли вы, что вы можете сделать в качестве сотрудника-лингвиста ЦРУ? Раскрыть правду”.

Источник – Твиттер ЦРУ

Tags: лингвист, русский язык, цру

© Гуляй Поле

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