Соловьиная трель. “Я просто богат”

Как Владимир Соловьев умудрился 4 раза соврать в 9 строчках своего ответа Навальному

Алексей Навальный начал свой новый проект, не менее, а, возможно и более важный, чем его расследования о коррупции в высших эшелонах власти. Это анализ материальной, имущественной основы государственной лжи, документальное доказательство продажности и корыстных мотивов информационной обслуги путинского режима. Первый, и надеюсь, не последний герой этого цикла выбран точно. Это Владимир Соловьев. В фильме Навального о квартирах, даче и итальянской вилле Соловьева, а также о его вранье и постоянных «переобуваниях в воздухе», нет ничего нового. Важность фильма, во-первых, в строгой документальной доказательности приведенной фактуры – приведены все документы и фото элитной недвижимости, сделанные с помощью дронов – во-вторых, в том, что автором этого фильма является Навальный, что гарантирует широкое распространение этой информации.

В фильме есть прямое указание на совершение преступления: приобретение в 2004 году элитного жилья в центре Москвы площадью 160 кв.м. за смешную сумму в 2,5 миллиона рублей, в то время как тогда эта квартира стоила в 5 раз дороже. То, что квартира была куплена у мэрии Москвы и эта сделка – фактически дарение – сопровождалась личным распоряжением главы города, вполне достаточно для возбуждения уголовного дела.

Все остальные факты о наличии у Соловьева недвижимости – элитных квартир, четырехэтажного загородного дома в Переделкино, итальянской виллы – общей суммой свыше миллиарда рублей, на первый взгляд не свидетельствуют о преступлениях Соловьева, а лишь о его богатстве.

Именно так Соловьев и ответил Навальному: «Я богатый человек, кто об этом не знал? Я занимался бизнесом в девяностые и являюсь богатым человеком. Я понимаю, что Навальному это не дает покоя, но не знаю, зачем экстраполировать на меня свои комплексы… Не понимаю, в чем претензии ко мне? Я что, чиновник, госслужащий? Нет. Я просто богат».

Ответ Соловьева Навальному немного напоминает аналогичный ответ Усманова про то, что Навальный пишет о коррупции Усманова потому, что ему завидует. Правда, Соловьев обошелся без фирменного усмановского «тьфу на тебя, Навальный!».

Соловьев, конечно, в очередной раз соврал. Как минимум, четырежды.

Ложь № 1 о том, что он не видел текста Навального. Если не видел, то на что отвечал? Это не просто ложь по привычке, в ней есть смысл. Поскольку, если видел текст, то невозможно писать такой ответ. Ведь в случае с покупкой элитной квартиры в центре Москвы речь идет о том, что мэрия Москвы ему эту квартиру фактически подарила. Поскольку между продажей недвижимости по цене в пять раз ниже ее стоимости и дарением разница весьма несущественная.

И это игнорирование главного обвинения в преступлении – ложь № 2. В логике эта лживая уловка называется «подмена тезиса»: ему про одно, а он про другое.

Ложь № 3 о том, что свои богатства Соловьев заработал в девяностые, занимаясь бизнесом. По его собственным словам, Соловьев занимался бизнесом с 1992 по 1998 год. А богатство свое обрел, судя по документам покупки элитной недвижимости, начиная с середины «нулевых». Две элитные квартиры были им куплены в 2012 году, итальянская вилла оформлена на его американскую компанию в 2013, а переоформлена лично на Соловьева в 2015. По странному стечению обстоятельств именно в это время Соловьев окончательно утвердился в статусе главного лжеца России, заняв ведущие позиции на главном государственном телеканале Россия-1. С 2010 года на России-1 идет его «Поединок», а с 2012 с НТВ на Россию-1 переезжает «Воскресный вечер». Теоретически можно, конечно, предположить, что Соловьев заработал свой первый миллиард в 90-е, продавая дискотечное оборудование, как он сам описывал свой бизнес. После чего десять лет жил сравнительно скромно, деньги особо не тратил, а перейдя на государственное телевидение, решил вдруг начать скупать элитную недвижимость в России и за рубежом. Вероятность такого сюжета примерно равна вероятности того, что обычному журналисту, работающему, например, в «Новой газете» или в «ЕЖе» мэрия Москвы вдруг подарит квартиру в центре Москвы.

Ложь № 4 о том, что Соловьев не чиновник и не госслужащий. Формально да, не чиновник. Ну, так формально у нас и Первый канал и НТВ – частные СМИ. Человек, занимающий ведущие позиции на государственном телеканале, обслуживающий власть, несомненно, является фактически чиновником информационного ведомства. И его материальное благополучие полностью зависит от нынешней власти, полностью от нее производно.

Единственное в чем трудно согласиться с Навальным, так это в том что он постоянно называет Соловьева «журналистом». Из Соловьева журналист, как из Кадырова академик.

Источник – Игорь Яковенко