Сочувствовать России в США – моветон

История превращения лояльного к России американского издания в “антироссийский рупор”.

В кратком заявлении по итогам встречи Дональда Трампа с Петром Порошенко пресс-служба Белого дома обошлась без конфронтационной риторики в отношении России. Так же как и сам президент США в своей речи в ООН. С другой стороны в те же дни американский спецпредставитель по переговорам Украине Курт Волкер впервые прибег к угрозам, заявив в интервью газете «Зеркало недели»: «США могут сказать Путину: если хотите — мы можем помочь, если не хотите — мы можем гарантировать, что вам станет хуже».

Понятно, что такие люди, как Волкер и ему подобные, появились в администрации в результате компромисса Трампа с республиканским истеблишментом. Но как же смотрят на конфликт в Донбассе и на проблемы украинско-российских отношений настоящие трамписты? Те самые на которых до сих пор возлагается столько надежд в Москве, по крайней мере в экспертном сообществе.

Для ответа на этот вопрос надо посмотреть интернет-портал «Брейтбарт» (Breitbart), возглавляемый бывшим старшим советником президента Стивом Бэнноном. Дмитрий Дробницкий справедливо назвал его «одним из главных творцов идеологии трампизма, с его экономическим национализмом и приматом национальной безопасности». Ну а творил и творит эту идеологию Бэннон прежде всего через это издание, самое влиятельное из отнюдь не многочисленных протрампистских СМИ.

Репутация самого Бэннона как едва ли не пророссийского деятеля основана на его видеобращении к аудитории католических мыслителей в Ватикане в 2014 году, где он сказал: «Я не оправдываю Владимира Путина и клептократию которую он представляет (эта фраза в российских источниках часто опускается – АП). Но мы, иудеохристианский Запад, должны присмотреться к тому, что он говорит по вопросам традиционализма. Путин встает на защиту традиционных институтов, он пытается сделать это с помощью национализма. Люди хотят видеть свою страну суверенной; они хотят видеть патриотизм в своей стране. Они не верят в этот пан-Европейский Союз… Путин очень, очень умный. Я вижу это в Соединенных Штатах, где он очень сильно подыгрывает социальным консерваторам своим месседжем о защите традиционных ценностей… Российский президент понял экзистенциальную опасность которую представляет потенциальный новый халифат».

НО все это говорилось в 2014-м году. А в середине нынешнего сентября, то есть уже после формального возвращения Бэннона в «Брейтбарт» (а неформально он контролировал издание все время), издание публикует с интервью с экспертом по исламизму и писателем Джоэлем Розенбергом с красноречивым названием «Путин опаснее радикального ислама». Розенберг христианский правый, живущий в Израиле, по взглядам типичный трампист, а инфоповодом для этой публикации стали учения «Запад-2017» в Белоруссии.

Что же касается Украины, то для «Брейтбарта» главным украинским инфоповодом последних недель стало возвращение Саакашвили. Так, издание, ничего не писавшее ни о предложении по миротворцам ООН в Донбассе, ни о нынешней встрече Петра Порошенко с Дональдом Трампом посвящает прорыву экс-президента через украинскую границу два материала, причем не перепечаток из информагентств как это часто бывает, а от своих постоянных авторов, Джона Ксенакиса и Фрэнсиа Мартеля.

Из них читатель получает такую версию недавней истории постсоветского пространства. Саакашвили в свое время сместил «пророссийского Шеварднадзе». «В 2008 российские войска вторглись в грузинские провинции Абхазия и Южная Осетия и аннексировали их, точно так же как в 2014 вторглись в Крымскую провинцию Украины и аннексировали ее». «С 2012, после прихода к власти в Грузии пророссийских политиков, обвинивших Саакашвили в злоупотреблении властью, он находился в Украине». «При Порошенко он стал Одесским губернатором частично благодаря потому что не допустил пророссийских (существительное опущено в тексте АП) к власти в Грузии и стал видным лидером антироссийских украинцев». А при нынешнем возвращении в страну его сопровождала «бывший антироссийский президент Украины Юлия Тимошенко».

Небольшие по объему тексты просто нашпигованы словами «пророссийский», «антироссийский», но читатель «Брейтбарта» средний американец, для которого центр мира – США. Он имеет слабое представление о происходящем на таких окраинах ойкумены, как Украина и Грузия. Ему как ребенку, который попал на фильм о непонятных для него людях, сразу нужно знать кто хороший, а кто плохой. Для американских либеральных демократов в качестве маркера добра выступали слова «гражданское общество», «неправительственные организации», а в украинском контексте – «проевропейский». Такие слова легко употреблять и относительно Саакашвили и его окружения на Украину, где первую скрипку задают фигуры, связанные с Соросом. Но «Брейтбарт» — консервативное, антиглобалистское евроскептическое издание. Поэтому и маркер добра у него другой – слово «антироссийский».

Кстати, раз пророссийскими для «Брейтбарта» оказались и Шеварднадзе и «Грузинская мечта» не является ли таковым и президент Украины? Ччитатель должен серьезно задуматься после фразы: ««Я надеюсь он (Саакашвили – АП) так же стремится в Грузию как стремился в Украину», сказал Порошенко намекая на уголовные дела возбужденные против Саакашвили пророссйиским правительством в Тбилиси». Но если украинский лидер апеллирует к решениям пророссийской власти может и он сам пророссийский?

После таких публикаций удивляешься как русские трамписты, полные надежд вызванных на смену власти в Белом Доме, не увидели в «Брейтбарте», той же ненависти к России, которая присуща и либеральным и неоконсервативным американским изданиям. Справедливости ради, надо сказать, что заметить такие вещи год назад было бы сложнее. Так, когда в минувшем ноябре портал посвятил заметку тому, как Саакашвили создает «новую, антикоррупционную вдохновленную Трампом партию», публикация обходилась без слов «пророссийский» и «антироссийский».

А во время американской избирательной кампании в «Брейтбарте» можно было порой встретить высказывания созвучные с ватиканским выступлением Бэннона. «Как уже знают постоянные читатели я много лет предсказываю что Россия будет нашим союзником против Китая в следующей мировой войне», – утверждал в конце декабря 2015 уже упомянутый здесь Джон Ксенакис. Но достаточно было обострения отношений России и Украины из-за инцидента в Армянске в августе 2016, как тот же автор пишет о российской версии случившегося: «После нескольких лет нескончаемого потока тотальной лжи и сотен платных российских интернет троллей, мы можем быть уверены в том, что все исходящее от российского правительства – полное дерьмо (в оригинале BS, то есть bullshit – АП), которое лишь по чистой случайности может иметь какое-либо отношение к правде».

Эта публикация появилась уже после того, как съезд республиканской партии принял к президентским выборам платформу, из которой исключил положение о предоставлении Киеву летального оружия. До съезда «Брейтбарт» не затрагивал этой темы напрямую, а в июне на его сайте появилось видео, где известный консервативный автор Пат Бьюкенен говорил, что Россия не виновата в случившемся в Украине. Но это было единственным материалом подобного рода. Критических высказываний в адрес российской политики на Украине было в 2016 заметно больше, хотя тема затрагивалась редко. Ведь украинский кризис – не главная тема для «Брейтбарта». Публикации с тэгом «Украина» появлялись в нынешнем и в прошлом году с частотой 6-7 раз в месяц. Но среди них больше половины посвящено другим темам (чаще всего России), и Украина может упоминаться в них лишь раз. А о внутриполитических украинских делах в 2016 было лишь две статьи – в связи со сменой премьера и созданием Саакашвили своей партии.

Никаких концепций урегулирования и конфликта в Донбассе и украинско-российских отношений, вроде тех о которых я писал в начале года, в «Брейтбарте» не появлялось. И освещение изданием украинской темы никак не работало на идею «большой сделки» между Путиным и Трампом, которая невозможна без взаимопонимания в данном вопросе. Но с другой стороны, из-за явной периферийности этой темы, было бы натяжкой говорить, что издание системном противодействовало взаимопониманию Белого Дома и Кремля.

Но после инаугурации Трампа позиция «Брейтбарта» постепенно приобретает большую определенность. Так, феврале появляется материал боях под Авдеевкой. Для Джона Ксенакиса это бои между украинскими и российскими войсками. «Российская армия на 80% состоит из добровольцев. Американская армия целиком состоит из добровольцев. Поэтому говорить о том что российские войска на Украине – «добровольцы» – все равно, что называть «добровольцами» американские войска в Ираке и в Афганистане. Худшее произошло в июле 2014, когда русские сбили в восточной Украине малайзийский «Боинг» ракетой «Бук» привезенной из России на «Вольво». Такой вывод делает автор под занавес статьи.

А в конце марта «Брейтбарт» берет эксклюзивный комментарий (что редкость в публикациях по Украине и России) и бывшего генсека НАТО и нынешнего советника Петра Порошенко Андерас Фог Рассмуссена. Он посвящен одному вопросу: «Трамп должен встретиться с Порошенко раньше, чем с Путиным».

Как известно, президент США прислушался к таким советам. Да, прошедшая в июне встреча в Белом Доме была очень краткой. Но «Брейтбарт» дал на эту тему целых три заметки. Одна из них посвящена комплиментам, которые. Порошенко произнес в адрес Трампа, выступая на «Фокс Ньюс», когда выразил надежду на то, что президент США сможет принести мир в его страну так же, как Рейган победил в холодной войне без единого выстрела. Создавалось впечатление, что «Брейтбарту» тогда нужно подкрепить авторитет Трампа словами о Порошенко.

А в день независимости Украины «Брейтбарт» посвящает большой материал статье Анатолия Вассермана на РИА «Новости» «За что благодарить врагов», где утверждалось что «возвращение Крыма воспринимается народом как первый шаг воссоединения всея Руси». Для автора Джон Хейворда это повод для следующих рассуждений: «В среду (23 августа –АП) был день Черной ленты. Европейский день памяти жертв нацизма и сталинизма. Россия в последние годы упорно трудится над реабилитацией сталинского имиджа… Возможно не сознавая, что русские лелеют мечты о воссоздании старой банды с серпом и молотом, Порошенко предложил прекратить огонь в Восточной Украины, где правительственные силы сражаются с воинственными сепаратистами и российскими отпускниками, которые зачем-то появились там и начали стрелять в захвативших Киев «фашистов и нацистов» .

Впрочем, как видим сейчас, «Брейтбарт» отдает Саакашвили предпочтение перед Порошенко. Самое комичное здесь в том, что внутри Украины экс-президент Грузии опирается на нынешних и бывших активистов грантополучателей, среди которых депутаты Рады Мустафа Найем и Сергей Лещенко, приложившие в 2016 руку к разоблачению связей руководителя кампании Трампа Пола Манафорта с Виктором Януковичем. Это, как известно, стоило Манафорту места в штабе Трампа, но его имя продолжают муссировать в версии о русском следе в прошлой президентской кампании. Однако, как видим, по украинским делам возможно даже объединение трампистов с соросовцами. Естественно на антироссийской основе.

И такое объединение — закономерное следствие эволюции позиции «Брейтбарта» по русскому вопросу (ибо все украинские дела в Америке рассматриваются через российскому призму). Можно только гадать что стало причиной такой эволюции – самостоятельный выбор Бэннона и его команды или логика обстоятельств: влияние охватившего американские СМИ антироссийское ажиотажа. В любом случае, нынешний «Брейтбарт» — это яркое отрицание тезиса о потенциально дружественном России американском консерватизме-трампизме. Да есть отдельные позитивно настроенные к Москве известные консервативные автора типа тоже Бьюкенена, но нет не консервативных объединений подобного рода.

Источник – Алексей Попов, “АПН”