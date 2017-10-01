100 севастопольцев-призывников отправят служить в Россию

В оккупированном Севастополе 1 октября оккупационные «власти» начинают осеннюю призывную кампанию, по итогам которой 400 крымчан будут направлены на прохождение службы в Вооруженные Силы РФ.

Крымская правозащитная группа (КПГ) отметила, что «призыв крымчан на службу в российскую армию нарушает ст. 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Четвертой Женевской Конвенции), а перемещение призванных граждан Украины с оккупированной территории на территорию РФ нарушает ст. 49 этой Конвенции».

«КПГ обращается к жителям Крыма с просьбой присылать на электронную почту КПГ crimeahrg@gmail.com материалы, подтверждающие военный призыв в Крыму (повестки, фото- и видеоматериалы). Эти материалы, при соблюдении конфиденциальности, помогут в работе по прекращению призыва на территории полуострова», — написали правозащитники.

Ранее «военный комиссар» Севастополя Алексей Астахов заявил, что из 400 призванных в ходе осенней кампании человек, более 100 пройдут службу на территории России.

«Наши призывники будут направлены в воинские подразделения Севастополя, Крыма, Краснодарского края, Ростовской и Московской областей и в другие субъекты. Согласно законодательству, родители призывников имеют право сопровождать их к месту службы с тем, чтобы ознакомиться с условиями проживания и быта, пообщаться с командованием части», —сказал Астахов.

Источник – “15 минут”