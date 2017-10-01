Трамп ввел санкции против России

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях в отношении России и ряда стран

Трамп подписал распоряжение о применении односторонних экономических санкций с целью усиления борьбы с торговлей людьми в мире, которое коснулось целого ряда стран, включая Венесуэлу, Китай, Сирию, Россию и многие другие, сообщают “РИА Новости” со ссылкой на сообщение пресс-службы Белого дома, передает .

В распоряжении говорится, что США не будут предоставлять “негуманитарную и не связанную с торговлей помощь или позволять финансирование для участия в программах образовательных и культурных обменов официальных лиц и работников правительств Эритрее, КНДР, России и Сирии в 2018 финансовом году”. Указание с запретом на финансирование дается банкам развития США, а также представителю в МВФ.

двое ведущих сенаторов Соединенных Штатов Джон Маккейн и Бен Кардин заявили о том, что президент США Дональд Трамп медлит с введением в действие антироссийских санкций.

Источник – “ДС“